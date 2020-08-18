本港民主法治5核心指標再跌至新低　港民研周五公布民主派總辭民調

▲ 香港民研總監鍾庭耀。（資料圖片）

香港民意研究計劃本月初民調顯示，市民對香港五項核心社會指標評分，即「自由」、「繁榮」、「法治」、「安定」和「民主」評分再度跌至1997年以來新低，0至10分評價，全部均低於5分，繁榮和民主指標，更較一個月前錄得顯著跌幅。

香港民研本月3至6日，以電話訪問1,001名香港居民。結果發現，港人對香港「自由」評分最高，為4.74分，至於「繁榮」、「法治」、「安定」和「民主」的核心指標，則分別為4.19分、3.80分、3.76分和3.70分，全數低於5分。

而「繁榮」和「民主」指標，較上月調查分別下跌1.16分及0.67分，香港教育大學社會科學系講師吳凱宇表示，自由、安定和繁榮指數都是自去年反修例運動後持續下降。他又認為，政府宣布押後立法會選舉一年，以及12名立法會參選人被DQ，或與「民主」指標下降有關，又分析或有市民認為中美關係緊張和惡化，影響香港經濟和未來發展，導致「繁榮」指標顯著下跌。

另外，民研亦同時調查，市民最熟悉政治人物，最多被訪者提及的首十名政治人物分別為林鄭月娥、張建宗、梁振英、黃之鋒、董建華、葉劉淑儀、楊岳橋、曾蔭權、李慧琼和李柱銘，當中林鄭、張建宗、黃之鋒和楊岳橋的提名比率創新高。

對比半年前調查，十大政治人物中有6位仍在榜上，而張建宗、黃之鋒、楊岳橋和李慧琼，則取代陳方安生、曾俊華、曾鈺成和梁國雄上榜。

被問對到民主派總辭「延任立法會」的意見，香港民研副行政總裁鍾劍華透露，他們會於本周五公布「我們香港人」計劃意見群組調查結果，其中一題將有關泛民應否留任未來一年立法會。但表明，不希望有關結果被用作政治動員工具，調查亦無意成為民主派議員考慮的唯一依據。

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責任編輯：李淇