【硬皮症】壓力爆煲患硬皮症無藥可醫　Coffee林芊妤剖白抗病心境：只能靠自己

▲ 壓力爆煲患硬皮症無藥可醫，Coffee林芊妤剖白抗病心境：只能靠自己。

現職瑜伽教師的林芊妤（Coffee）擁有一副讓人羨慕的好身材，她不時拍片教授瑜伽運動，又分享一家三口日常點滴。不過在鏡頭背後，原來Coffee曾患罕見的免疫系統疾病「硬皮症」，近日她拍片剖白抗病歷程，稱經歷疾病後，領悟到健康的重要。

Coffee早前在個人Youtube頻道分享影片，她表示自己從小就體弱多病，曾經患過早期子宮頸癌，亦出現胃出血及胃潰瘍。但要數到最生命最受威脅的一次，就是患上「硬皮症」。

Coffee透露，有段時間曾因負面新聞，導致情緒起伏很大，承受了很大壓力，半年後突然發現小腿後出現一點點白斑，最初以為是皮膚病，例如生癣或白蝕病，因此不以為意，直至白斑數量開始變多才去診所求醫，當時醫生為她處方了抗癣的藥膏，但情況未有改善，白斑的位置更開始凹陷，情況甚至蔓延至大腿，後來她經朋友介紹下再看醫生，才發現患上「硬皮症」。

硬皮症屬罕見病 令肌肉萎縮無法走路嚴重可致命

醫生告訴她，硬皮症是一種罕見的疾病，是源於自身免疫力在攻擊自己，患者不會感到痛楚，但身體出現硬皮症的地方會慢慢令肌肉萎縮，嚴重甚至會無法走路，而且硬皮症有機會擴散至胃部、食道等器官，若出現萎縮情況，隨時會致命。

我聽到這裡，頓時覺得是人生一大交叉點，我當刻覺得，為甚麼會是我呢？

Coffee當時按照醫生吩咐，改善生活習慣和情緒，於是她每餐進食大量蔬菜，不吃任何加工食物，每晚8時就睡覺。由於醫生告訴她這種疾病沒有藥物醫治，為了治病，Coffee試過坊間不少費用高昂的療法，但病情仍然持續。

那幾個月我好像一隻盲頭烏蠅，求助無門，當時我連家人也不敢講，因為我很怕他們擔心。

受疾病和壓力雙重困擾下，Coffee更一度向心理醫生求診，抒發壓抑的情緒，但可惜硬皮症的情況一直未有好轉，反而愈來愈嚴重。

後來Coffee放棄治療，因為她知道這個病難以治愈，倒不如開心、充實度過每一天，去做自己喜歡做的事。結果2個月後竟出現奇蹟，她發現雙腿凹陷的位置開始恢復，白斑亦慢慢消失了，最後更回復完全正常的狀態。

她形容這段患病經歷就好像「人生過山車」，因為這個病無藥可醫，只能夠靠「自己打自己」。她續說，自己曾對負面新聞耿耿於懷，面對每一個人都覺得他們以歧視的目光或有色眼鏡看自己，但當經歷過最絕望的時刻，就領悟到沒有任何事比健康更重要。

我們的病有80%來自情緒，但當到人生最絕望的時候，沒有東西比你的生命更加重要。

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責任編輯：羅嘉欣