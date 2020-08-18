【利迷筍工？】利物浦招心理健康協調員、健康計劃主管　年薪達32萬

▲ 利物浦（Liverpool FC）近日公開招聘多個職位，當中包括年薪達3.5萬英鎊（約32.3萬港元）的健康計劃主管，並須與英國利物浦Alder Hey兒童醫院合作拓展其計劃。

英國近日宣布放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民門檻後，不少港人都考慮移民英國。英超勁旅利物浦（Liverpool FC）近日公開招聘多個職位，當中包括年薪達1.9萬至2.2萬英鎊（約17.5萬至20萬港元）的心理健康協調員；而健康計劃主管則可達年薪3.5萬英鎊（約32.3萬港元）。有興趣移民英國的利迷，就可以留意以下詳情！

據利物浦官方求職網站描述，是次招聘的心理健康協調員（Mental Health Programme Coordinator）主要職責是於中學工作，幫助學生應對及改善心理健康，以及完成有關利物浦基金會（LFC Foundation）的精神健康新項目計劃的目標。而當中包括舉辦研討會、集會及培訓等，協助改善年輕人受精神困擾的情況。

而在招聘要求方面，除了擁有相關經驗外，求職者也需要擁有熱情和積極的個性、擅長社交等。獲招聘的話，就會開始為期12個月的工作，每周工作五天以及35小時。

而另一較高薪的健康計劃主管（Health Programme Manager）在招聘要求上，亦相對有所提升。其中包括達到指定級數的健身專業專業資格，了解指導轉診患者進行運動的醫療條件等。由於工作分別需要與不同對內的崗位及外部機構合作，求職者亦須擁有良好的協作能力、團隊精神等。

在職責方面，就包括管理利物浦基金會有關健康福祉計劃的發展策略，包括處理轉診計劃及心理健康計劃等，同時協助為弱勢社區提供機會。而且須與英國利物浦Alder Hey兒童醫院合作拓展其運動計劃「Move Exercise Referral Programme」，負責風險評估、監察評估工作，以及編寫報告等。

該主管工作同樣為12個月的合約制工作，每周工作五天以及35小時。不過兩者均沒有明言應徵人是否必須為英國居民，若想申請應徵的人士【可按此查看】，並在本周五（21日）截止日前提交申請。

責任編輯：張寶燕