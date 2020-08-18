【海高斯路徑】天文台：海高斯今晚最接近本港　時值天文大潮低窪地區或有輕微水浸

▲ 三號強風信號下，有記者手持的雨傘被吹反。（林宇翔攝）

香港天文台今日（18日）下午2時20分發出三號強風信號，天文台於今日下午4:45分指按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。有關熱帶氣旋預測路徑，即看:【下一頁】

【海高斯襲港】本港晚間風力進一步增強 天文台考慮晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號

天文台署理高級科學主任江偉接受TOPick訪問指出，現時正值天文大潮，受海高斯來襲影響，漲潮較高的水位可能會令低窪地區造成輕微水浸，或有海水倒灌的情況，籲市民做好防風措施，並遠離危險地方。他續提到香港天文台預早前測2020年全年有4至7個颱風進入香港500公里範圍內，接近正常風季，指現時海高斯為本年度第3個颱風，相信8至9月期間仍然有熱帶氣旋將來襲本港。

至於問到海高斯會否有機會進一步發展成為十號颶風信號？江偉說海高斯將於今晚最接近本港，至於是否需要再懸掛更高的烈風或暴風信號，天文台於晚間時分再作判斷。

【海高斯路徑】天文台考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號【不斷更新】

那到底何為天文大潮？根據天文台網上資料，天文大潮的成因為潮汐變化受月球和太陽的引力影響，其中每月的新月或滿月前後，地球、月球和太陽三者連成一線，水位會升得特別高和降得特別低。在香港較大的大潮多數出現於六、七月或十二、一月間，漲潮時較高的水位可能會令低窪地區造成輕微水浸，而退潮時較低的水位又可能會影響船隻泊岸。而在天文大潮影響下，今次海高斯的來襲或會令低窪地區造成輕微水浸。

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記者：郭家穎