【海高斯襲港】颱風吹襲香港急救家居滲水　1個膠袋輕鬆解決4個滲水黑點

▲ 「高海斯」即將襲港，TOPick綜合打風4大家居滲水黑點，提供預防家居漏水「急救大法」。

熱帶風暴「海高斯」接近本港，面對颱風的吹襲，相信不少市民都曾飽受家居窗邊滲水之苦。TOPick綜合打風4大家居滲水黑點，並經永發工程（香港）總經理廖先生和泥水師傅邱貴榮教路，提供預防家居漏水「急救大法」！

黑點1：鋁窗窗框與牆間縫隙

防水玻璃膠：可黏在縫隙處，即使膠尚未完全乾透仍能達到防水的功效，防水工程專門店有售，每枝膠售約百元；

「鹿皮布」：專家推介車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處，因其吸水力強，又能快速乾透，取代一般市民用「攝毛巾」或鋪膠袋等方式防水防漏；一般車行有售，3呎長「鹿皮布」約售100元。

黑點2：冷氣機與窗口玻璃間連接位

「鹿皮布」：以車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處吸水；

垃圾膠袋：打開窗口式冷氣機的外蓋，在隔麈網上鋪上垃圾袋，可阻擋強風吹入室內。

黑點3：抽氣扇

垃圾膠袋：包起抽氣扇外露的機身擋雨；

繩：固定扇葉；

關上廚房及浴室的門及窗：阻止對流空氣轉動抽氣扇葉「撇雨」。

黑點4：露台趟門

膠紙：在露台的趟門門框四邊貼上膠紙，特別是低位的位置；

沙包或擋板：放置在露台與門間的位置；

確保露台去水渠暢通無阻；

綁緊露台及屋頂上一易被吹倒的物件，如花盆應搬到室內。

另有網民引述裝修師傅教路，最有效的防水大方法是在窗邊四周貼上膠袋，打風都不怕入水，其原理是利用「攝在」窗框和窗之間的膠袋，阻止雨水因壓力而滲漏入屋。

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責任編輯:羅嘉欣