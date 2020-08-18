【今年首個】天文台晚上10時40分發出八號東北烈風或暴風信號　預料晚間至明早一段時間維持

▲ 天文台改發8號風球信號。

天文台指按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強,本港晚間風力有機會進一步增強，天文台在晚上10時40分發出八號熱帶氣旋警告信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上。

海高斯將於未來數小時最接近本港，於香港西南100公里左右掠過，本港風勢會進一步增強，預料八號烈風或暴風信號會於晚間至明早一段時間維持。

【海高斯襲港】時值天文大潮低窪地區或有輕微水浸 天文台：相信8至9月期間仍然有熱帶氣旋來襲

天文台指熱帶氣旋海高斯明日會在廣東西部沿岸登陸。受其影響，廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪。隨著高空反氣旋增強，接近週末中國東南部天色稍為好轉。預料一道廣闊低壓槽會在下週初影響廣東沿岸，追蹤風暴最新消息，即看：【下一頁】

而在疫情之下，不少上班族都在家工作，一旦「Home Office」遇上八號風球，是否繼續開工呢，詳情即看:【下一頁】

▲ 天文台指廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪。（程志遠攝）

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記者：蘇文軒