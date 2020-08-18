【海高斯路徑】澳門晚間將考慮改發八號風球　預測風力將會增強

▲ 澳門氣象局資料。

澳門氣象局表示，三號風球仍然生效，晚間將考慮改發八號風球。預測澳門風力將會增強。在下午５時時熱帶風暴 海高斯集結在澳門東南約 250 公里，大致趨向珠江口以西，當局指出由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風，呼籲駕駛人士注意行車安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

【海高斯路徑】天文台考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號【不斷更新】

香港天文台今日（18日）下午2時20分發出三號強風信號，料「海高斯」今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。

各位上班族最關心一旦天文台改掛3號風球，何時需要復工，即看:【下一頁】

至於疫情下「Home Office」遇上八號風球，打工仔是否繼續開工?即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋