【海高斯路徑】澳門氣象局將在晚上10時至凌晨2時發出8號風球

▲ 澳門氣象局資料。

澳門氣象局表示，由於「海高斯」於過去數小時改以較偏北方向移動，且强度有機會增強，為澳門帶來更為顯著的風暴潮，當局將於晚上8時30分將黃色風暴潮警告提升至橙色風暴潮警告，預測明日早上5時至中午12時低窪地區會出現嚴重水浸，水浸高度介乎1至1.5米之間。當局表示三號風球仍然生效，氣象局將會在晚上10時至凌晨2時發出8號風球，預測澳門風力將會增強。

【海高斯路徑】天文台考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號【不斷更新】

香港天文台今日（18日）下午2時20分發出三號強風信號，料「海高斯」今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。

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記者：伍瑋瑋