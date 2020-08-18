【立法會選舉】陳志全：七八成機會不留任　 除非有具約束力民調支持

▲ 陳志全稱自己傾向不留任。（林曉君攝）

第六屆立法會議員獲延任至少一年，民主派尚未就去留問題達成共識。人民力量立法會議員陳志全今日（18日）表示，有七、八成機會不會接受留任，因為沒有民意授權，但尚未作出最終決定，變數在於，會否有具約束力民調支持。

陳志全稱，自己支持集體杯葛立法會，反對林鄭借疫情無理推遲立法會選舉一年，亦不同意人大常委會授權讓第六屆立法會議員延任至少一年。

陳志全透露，現在僅兩個人支持杯葛，認為有人表態好過議而不決，雖然「齊上齊落」是最高理想，但如果做不到亦無法勉強。陳志全希望，傾向留的議員能證明留下的價值。

陳志全續稱，離開立法會之後，沒有具體計劃，要視乎是否所有民主派議員否離開、有多少人離開等因素。又強調，不留任不代表他明年不會再參選。

另外，陳志全又關注，若自己不接受延任，能否獲發遣散費。陳志全稱，自己和選民、和立法會訂立的合約是四年，在今年九月完結，但人大常委會單方面延長合約，反問如果不交辭職信，是否仍出糧？他透露，已向會計部查詢，不過會計部稱要開會討論再決定。

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記者：林曉君