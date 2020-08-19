【網上補習】90後創業僅花1萬元開補習配對平台　疫情變陣視像補習家長受落

▲ 吳沛源（Andy）和胡潤潔（Kit）以一萬元創補習配對平台，因應疫情變陣改為視像補習。

新冠肺炎疫情下，這大半年來學生大多處於停課狀態，有父母安排子女補習追趕學習進度。補習配對平台「尋補」（Tutor Circle）兩名90後創辦人吳沛源（Andy）和胡潤潔（Kit）早於大學時期創業，畢業後全力發展網上平台，更因應疫情變陣改為視像補習，家長對網上形式授課亦漸漸受落。

Andy和Kit畢業於香港科技大學化學系，很多大學生都會兼職補習，他們當時亦不例外。不過，Andy有感私人補習良莠不齊，抽佣、服務質素等問題影響行業聲譽，因而於2014年大學三年級時萌生創業想法︰

大學生創業承受的風險較低，加上自己的補習經驗，進而構思補習配對平台。

▲ 90後的Andy和Kit由派宣傳單張開始，將網上平台發展至現時不少大學生都認識。（曾耀輝攝）

他找來同學Kit合夥，當時他們夾份僅以一萬元儲蓄創業。Kit分享他們畢業後各自投身全職工作，只以兼職形式營運「尋補」，後來看準市場對補習的需求，決定辭去工作專心發展他們創辦的補習配對平台。

家長對補習導師要求高

創業初期礙於資源有限，他們只能每個周末四處派傳單宣傳，例如將傳單放入大學的學生儲物櫃，Kit憶述︰

最初我們想盡辦法搵大學生補習導師，消息傳開後愈來愈多同學有興趣。

由一個月數十人查詢，時至今年6月已上升至每月吸引約1,300人了解平台的服務。Andy坦言靠口碑及朋友轉介下，「10個大學生有5個認識平台」，現時有逾3.5萬名導師登記。

▲ Andy和Kit看準市場對補習的需求，在科大求學時創立補習配對平台。（相片由受訪者提供）

因應課程及考試需求，他們的補習配對範圍包括中小學，也有特別針對中學文憑試（DSE）、國際文憑大學預科課程（IB）、IELTS、普通教育文憑考試課程（GCE）。Andy表示家長對師資要求愈來愈高，他們挑選導師亦嚴格，若導師有多過一次不良評價，即不獲錄用。

初小補習備戰呈分試

以他們的補習配對平台為例，中四至中六及小一至小三的補習學生較多，前者需應付DSE，後者主要打好根基，為高小呈分試預備。更有家長為K1的孩子安排補習，想小朋友學好英語。Kit提及家長對導師的要求︰

名校學生普遍想搵同校師兄姐補習，因他們較熟悉學校程度及要求；也有家長指名要曾於某校任教的老師補習。

▲ Kit透露不少成績好的中六生在DSE放榜後，都會登記成為他們的導師。（曾耀輝攝）

有別於傳統的補習中介服務，「尋補」採用網上系統，只要家長或學生輸入資料及要求，系統只需一至兩小時就能完成配對，自動篩選合適背景和學歷的導師名單，同時附上學生對有關導師的評語。家長及學生可因應個人需要作出選擇，過程中不必支付任何行政費用。

疫情變陣推視像補習

29歲的Andy和28歲的Kit年紀輕輕已是老細級，Andy主力業務發展及新產品開發，Kit則負責客戶服務管理及營運，他們自言管理經驗尚淺，仍在不斷學習。他們聘請的員工以年輕人為主，包括25歲的市場部經理李錦躍（Billie），他由兼職做起，畢業後加入成為全職員工。

▲ 25歲的李錦躍（中）擔任市場部經理，為公司構思市場推廣策略。（曾耀輝攝）

各行各業受疫情打擊，Andy坦言上半年生意額大跌近六成，於是決定暫時推出一對一視像補習。學生在停課期間已習慣網上學習，家長對視像補習亦受落，避免上門補習減低染疫風險，又能確保子女的學習進度。

▲ Andy主力業務發展及新產品開發，不時在研討會上分享經驗。（相片由受訪者提供）

現時視像補習約佔生意兩成，Andy笑言「總算守得住，未去到血本無歸」。華人社會對補習的需求大，Andy和Kit亦有意衝出香港，將補習配對平台拓展至新加坡及台灣。

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記者︰駱秀玲