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【娛圈秘聞】蓋世寶離開大台9個月零收入 為慳錢變賣家電拒出席船P「賺外快」

娛樂 18:17 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

已離開TVB的蓋世寶，曾9個月零收入。

蓋世寶（LuLu）去年離開效忠23年的TVB，曾被傳出因收入大減，被迫變賣家當。日前蓋世寶接受到新城知訊台主持人倪詩蓓邀請，擔任節目《詩情廿四味》的嘉賓，便大談歷年來的傳聞。

蓋世寶曾主持《閃電傳真機》、《至Net小人類》與《放學ICU》，共18年的兒童節目主持經驗僅次於譚玉瑛。

可是世事常變，於2014年尾卻被調離工作了18年的兒童組，而她不巧在2013年置業，那時承受供樓壓力，又要供養媽媽，生活壓力很大。

蓋世寶接受倪詩蓓訪問談及零工作日子。（相片提供：新城）

蓋世寶節流慳支出

蓋世寶在接受節目「謠言粉碎機」環節中，蓋世寶坦承經歷一段很窮的日子，當時要節衣縮食。

她憶述：「當知道兒童節目要Cut的時候，就開始要想怎樣慳支出。如私家車不是必需品，所以賣咗，手機因是無限上網，故Cut了Wi-Fi，我本身都好少自電視，故家中也沒有電視。」

蓋世寶本身也是舞林高手。

早前連續9個月即使沒工作，她寧願留在家中，拒絕出席任何生日派對或船河聚會。

蓋世寶直言︰「我本身不是好喜歡參與這類活動，感覺太有目的，不認識的人為何要去？加上聽聞會有本數簿，只要出席過一次這類型活動，就會被點名，我不喜歡有手尾跟。」

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疫情下繼續練好舞技

蓋世寶除了是大眾心目中的兒童節目主持人之外，原來亦是一位「舞林高手」，善於跳椅子舞及鋼管舞，曾經因為一個高難度的側手翻動作，主動向冼灝英師傅求教「舞技」。

蓋世寶疫情期間也努力練舞備戰自己。（取自Facebook）

蓋世寶多才多藝，而擔任兒童節目主持亦超過20年，前公司為此向她頒發兩面「金牌」作感謝。

倪詩蓓問到「係咪真金？」蓋世寶表示不太清楚︰「真心無研究，我交給媽咪處理，我鼓勵媽咪去賣了它！」

蓋世寶可說是香港僅次於譚玉瑛的兒童節目主持代表人物。（黃建輝 攝）

重獲自由身後，現時蓋世寶除當活動司儀，也分別為ViuTV及開電視任主持、以及努力練舞等。

她曾向TOPick表示，對於自己外闖1年來的成績，她未感滿意：「覺得仿如探險的旅程，自己在冒險。工作量未滿意，要再加倍努力！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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