【呈分試】教育局籲學校9至10月補考小五呈分試　有跨境生學校呈分「二合一」

▲ 全港學校新開年暫停面授課堂，教育局今（18日）公布升中呈分試的彈性安排。（資料圖片）

全港學校新開年暫停面授課堂，教育局今（18日）呼籲學校盡早計劃，盡量於9月至10月初安排補考小五呈分試，但可考慮以校內評估替代，維持於10月20日前呈分；至於有跨境學生的學校，可彈性選擇將小五下學期及小六上學期的兩次呈分「二合一」，並延至明年1月中前呈分，局方形容此屬務實和權宜的做法，相信不會對中一派位的公平性造成制度性衝擊。

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教育局首席助理秘書長容寶樹今以「疫情下的中一派位呈分試」為題，在局方網誌「局中人語」撰文，指現時約7成小學已完成小五呈分試，但部分學校因疫情影響而未能如期於7月舉行有關考核，另有部分學校因有跨境學生而未能在6月回港復課及參加考核，因此將全校小五呈分試延至9月，不少學校亦需為跨境生或其他缺考學生安排補考。

局方鼓勵學校盡早計劃，如疫情減退及在可行的情況下，盡量於9至10月初期間，以合適的安排為學生進行考試或補考，但如學校在檢視校本情況後，認為有實際困難而未能安排，可考慮為有關學生作出校內專業評估。

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局方舉例指，學校可按具憑證的評核資料，包括參考學生在小五上學期考試、過往段考、小測、網上學習、測驗及其他進展性評估的表現等資料，以評估各科積分，以替代小五下學期校內成績評核。局方提醒，學校須就擬議的校本安排諮詢家長，在徵得法團校董會或校董會同意後，通知家長有關校內評核決定，以代替以往的評核方法，並須在10月20日前將學生的成績或名次交回教育局。

局方續指，部分有跨境學生的學校可能因學生未能回港復課，最終只能在「自行分配學位」階段前進行一次而非往常的兩次校內成績評核，為讓學校有更大彈性完成中一派位所需的呈分試，決定容許有跨境學生的學校選擇合併五年級下學期及六年級上學期兩次呈分為一次，為學生只呈報一次的評核成績或名次，並會按相同機制調整每所學校的校內成績。

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此類學校可在諮詢家長及獲法團校董會或校董會同意後決定採用有關安排，並於10月20日前通知教育局，並延至明年1月中之前才須把學生的成績或名次交回教育局。

局方指，在原有派位機制下，有小五下學期及小六上學期的不同學習階段進行的評估結果最為理想，但鑑於疫情的不確定性，形容作出這彈性安排亦屬「務實和權宜」的做法，亦可以減輕有跨境生的學校要在自行分配學位階段前完成兩次校內考核排序，對學生可能帶來的壓力。

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記者：馮琪雅