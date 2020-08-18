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【第二輪保就業計劃】兩大超市領津貼後需減價　學者質疑非一視同仁

社會 18:27 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（林宇翔攝）

勞工及福利局局長羅致光今午（18日）公布第二期保就業計劃，兩大連鎖超市百佳和惠康如申請資助，需承諾於9月至11月接受補貼期間，為顧客及非政府機構提供購物現金券或優惠，具體細節有待商討。香港中文大學經濟學系副教授莊太量指出，政府對一些申請企業設限沒有大問題，但只針對兩大超市則「講唔過」，建議政府可按賬目向相關行業設限。

【第二輪保就業計劃】兩大超市需承諾減價3個月　大型物管公司需向業主回饋8成補貼額

莊太量表示，政策原意是希望挽救疫情下受影響企業及員工，確實有一些企業「反而係賺緊錢」，但考慮到整體情況、加快效率等問題，政府難以做出審查。這些企業未有違反申請保就業計劃的要求，因此政府要求這些企業回饋社會亦屬合理，但應該對相關行業一視同仁，「規模細嘅，睇返盤數訂立指標」。被問到政府此舉會否違反《競爭法》，他指《競爭法》涉及合謀定價和壟斷，如只建議超市自行減價應不涉違反《競爭法》。

中大經濟學系副教授莊太量。（資料圖片）

他估計，政府未必會深入要求超市就特定貨品減價，超市可能會將平時滯銷、不能囤積的貨物如新鮮食材減價，超市方面亦未必會蝕錢。

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記者：蘇文軒

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