【新冠肺炎】子女疫下留家乏社交長打機　專家：家長不應權威制止宜共商健康日程

▲ 疫下長期留家，親子衝突不免增加，黃博士寄語家長宜採接納心態，在精神健康及輔導角度，建議以非批判性方面去理解，多聆聽子女心底話，以及調整對子女的期望。（iStock圖片）

新冠肺炎疫情已持續了大半年，由早期對新冠病毒不認識的恐懼、搶口罩張羅消毒用品的恐慌，至現今因疫情衍生的情緒及精神逐步浮現。香港大學醫學院精神醫學系早前調查發現，分別有逾7成及4成受訪者，有中至高度的創傷後壓力症（PTSD）症狀及抑鬱症症狀，近4成人更同時有兩種症狀。

對生活及未來感壓力難免，但同時需關注精神健康，覺得情緒已爆煲要馬上尋求協助。

為精神病患者及社區提供精神健康服務的利民會，由一月開始至五、六月服務期間，因疫情而受到情緒困擾者十分顯著，該會高級經理（臨床及質素保證）黃建隆博士指出，利民會的精神健康支援熱綫，根據一月至五月期間的統計，這時段的來電個案比同期上升16%，當中大部分都關乎疫情對他們的情緒及精神狀況影響。加上目前本港失業率攀升至6.2%，連帶經濟下行的效應，失業對家庭收入造成困擾，衍生了精神狀況是顯而易見。

▲ 黃建隆博士指出，因疫情在家工作或失業在家，加上停課，家人長時間相處，會多了磨擦。（湯炳強攝）

強迫焦慮 從行為顯露

一些人源於對感染風險的擔心，不斷籌措防禦用品並囤積。黃博士指有個案是常點算防疫用品是否足夠，最近疫情再度爆發，他們搜羅的緊張度又再出現。由焦慮衍生到緊張的狀態，無論清潔家居、外出後的消毒、不斷洗手都呈強迫狀態。

「如本身是『焦慮底』，會將情緒反映在行為上，如有小朋友不斷的抓皮膚，要把皮屑抓出來，以及抓頭髮，正是緊張焦慮的表現。家長要留意子女是否有此表現，如發現表皮有損傷，都要多些關注。」

新聞消息適時觀看

疫情新聞和消息鋪天蓋地，感染數字的變化，往往為一些人帶來焦慮。當看到新聞及網上平台的疫情消息，不斷被消息刺激，尤其是附近甚至居住的屋苑也爆發感染個案時，擔憂隨之而來。黃博士指，不贊成長時間瀏覽疫症新聞，這會令人更繃緊。

「疫情資訊確需要定時接收，不能完全不聞不問，例如疫情的最新發展、政府相關的新措施都要了解，但看此類資訊時建議訂立特定時間，分早、午、晚各一次已足夠，不要讓電視日夜開着，或手機不離手瀏覽。」而且在睡前半小時至1小時盡量不要觀看相關資訊，因此舉只會讓精神更緊張，影響睡眠。

▲ 睡眠困擾（失眠、半夜容易醒或相反地睡覺時間過多）、飲食失調，都是情緒受困表現。（iStock）

少社交產生孤獨感

停工停課，少了社交接觸，黃博士表示，也會讓人慢慢產生孤獨感，如沒有適當處理，漸感無助缺乏動力，尤其新聞消息指疫情無緩再次上升的話，會跌入無助感，如有此情況家人卻沒有充份體恤，有可能出現抑鬱先兆，包括：失眠、飲食改變（無胃口或暴食）等行為。

疫情影響老中青

1.長者：最近院舍大爆發，老人家多有長期病或不同程度的痛症，行動不便，目前不能外出，除心理上有無助感、孤獨感，少外出活運動和晨運，亦有機會令痛症加劇，或者長期病出現變化。

醫院因疫情關係，長者覆診、取藥或需延期，家人因疫情肆虐都不欲患者去覆診，以免增加中招風險。他說：「這樣其實有可令長者更加焦慮，害怕延期覆診的日子記不清楚甚至忘記，便不斷詢問子女，也會加劇焦慮的狀況。」

2.中年：例如男士突然長時間在家，與家人相處久了有好有不好，好的是家人如能彼此調適，可增進家人間的關係：不好是疫情壓力下，全家人留在家，爭拗不和自然多了，甚至有機構調查報告指，這段時間的家暴數字亦有所增加。

▲ 疫情為各人帶來或多或少壓力，若發現自己不斷清潔到難以自控地步，要留意是否已是強迫症。（iStock）

3.青少年：青少年停課，缺乏了社交支援，在家無規律可循，變了長時間打機、上網、煲劇百無聊賴。黃博士寄語家長宜採接納心態，在精神健康及輔導角度，建議以非批判性方面去理解，多聆聽子女心底話，以及調整對子女的期望。

「父母要看開少少，青年人這幾個月大部分時間都未能上課，或者考試要延期，心情都難免受影響。他們空閒時打機和上網，家長可與子女一同編排日程表，制定打機與上網時間，或規定晚間十時要停止打機及玩手機。」這樣做是讓子女知道是有商有量，不是只是家長權威下決定一切。

▲ 停課及這段暑假日子，年青人多在家打機和上網打發時間，家長宜調適心態，也可與子女共同編排日程表。（iStock）

其實，家長過往上班忙碌，未必有時間聆聽子女的喜好，可趁此時一同進行活動，如玩桌上遊戲、看短片，可加一些運動元素，謹記要付出心機和耐性。

4.疾病照顧者：在香港，照顧者多已屆中年，他們同樣在疫情間面對工作壓力、管教子女的壓力，要照顧長期病患上一代，疫情期間同時兼顧延遲覆診、取藥的種種變動，也不無壓力。黃博士表示，照顧者的心態也很微妙，一方面想親力親為照顧患病的親人，另一方面又常感自己照顧不周，做極也做得不理想，充滿無助感。照顧者宜適時放鬆，靜觀、呼吸、看書，如感到心情仍未能抒懷，可致電利民會即時通的家屬支援熱線，傾訴遇到的煩惱，作出情緒支援。

與親友保持聯繫

情緒問題可悄然埋身，如本身性格開朗，忽變得情緒低落、對平日做的事情及興趣提不起勁、不想見親友、飲食不振、睡眠質素改變，並持續數星期，這些突然轉變已是警號，便需要找專業社工協助或精神科醫生評估。

「疫情數字有起有跌，但巿民對情緒健康關注有點滯後，加上目前失業率上升，令不少人更添經濟壓力。建議製作自己的調適日程表，盡量做回疫情前的常規活動，勿打亂了生活節奏，以自身力量抗衡面對疫情。」另一重點是就算見不到面，都要盡量與親友保持聯繫，彼此支援和支持均十分重要。

利民會《即時通》24小時免費精神健康熱線（真人接聽） : 3512 2626

記者：周美好