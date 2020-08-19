【回饋社會】昔日頑童住兒童之家13年學會飲水思源　餐廳老闆生意跌8成堅持助養孩子

▲ 1歲入住兒童之家，謹記家舍家長及社工的教育之恩，當年的頑劣男孩成為餐廳老闆，在生意下跌8成的情況下仍助養無家孩子。

家，每個人對這個字有不同領悟，孩童時面對的經歷，會影響他們一生。陳嘉富自有記憶以來便住在聖基道兒童之家，自小性格頑劣，14歲離開兒童之家後更差點誤入歧途。不過，兒童之家義工及家長的教化埋藏在心深處，沒想到「曳仔」一直銘記在心，不但沒走上歪路，更當上餐廳老闆，疫情下生意轉差仍盡一分綿力回饋聖基道，幫助其他有需要的兒童。

1歲入住兒童院嬰兒部

嘉富因父母沒能力照顧，1歲起入住位於大埔的聖基道兒童院（已在九十年代清拆）。當年聖基道還設有嬰兒住宿服務，他一直住到升小學。

幼稚園時好多小朋友一起玩，一起打鞦韆、踩單車，是我人生最開心的時候。當時同院小朋友、姨姨姑娘就是最親的人，當時根本不知道何謂父母、家人。

▲ 嘉富由1歲起住入聖基道兒童院，過著「大家庭」生活。（相片由受訪者提供）

步入反叛期變成 「曳仔」

由於兒童院殘破拆卸，嘉富隨之搬遷到兒童之家。日漸成長的嘉富開始反叛、愛生事。

我愈來愈『曳』，經常打架，欺凌新人或年紀較小的院童。試過從雙層床上層跳到地下，壓傷一個小朋友的手臂，結果他要入院醫治。

因自小住在兒童之家，嘉富從同學的言談間漸漸感到自卑， 「我家窮，人人有gameboy遊戲機玩，我就無，同學說去我屋企玩，我也不知怎答，後來我刻意隱瞞我的背景，漸漸變得沉默低調。」自卑感隨著長大漸漸變得強烈，嘉富初中開始變壞，食煙逃學。

▲ 嘉富最喜歡這張在聖基道嬰兒部的食飯照片。（相片由受訪者提供）

與義工家長爭吵掌摑對方

曾有一次，嘉富與其中一名兒童院家長發生爭執，他二話不說掌摑對方，他頓時嚇得驚呆，沒想過自己會出手，「其實心好驚，但還是要死撐自己沒錯」。儘管該名家長最後沒有追究，但嘉富至今仍記掛著欠對方一句道歉。後來，因行為紀錄差，加上父母居住環境有改善，他搬離兒童院與父母同住。

離「家」出社會才知世途險惡

所謂「相見好同住難」，回家不足一個月，嘉富已想離開，於是與二哥離家出走，當時他只有14歲。嘉富和二哥被長洲大排檔的包住宿福利吸引，一心到長州打工。以前在兒童之家安逸生活，頓時變成每日工作12小時，搬枱、執海鮮、樓面及入廚房做打雜等甚麼都做。其後他亦做過地盤和食肆當散工，住在月租 1400 元的劏房，當時嘉富夜夜想起兒童之家的溫暖、想念那層保護膜。

▲ 嘉富出社會後才知，當年在嬰兒部的日子最無憂無慮。（相片由受訪者提供）

不過，年紀輕輕的嘉富出到社會，難免遇到背景複雜的人，更試過遭損友陷害，差點走上歧途。幸好，在兒童之家讓嘉富建立正確的價值觀，引導他走回正路，

家舍姨姨教導我辨別是非對錯， 讓我知道不可再做錯，要抖擻精神。

▲ 即時離開兒童之家多年，嘉富仍記得當年照顧他的姨姨，他十分感激對方。（相片由受訪者提供）

闖蕩多年開設餐廳 與父母保持距離

在外闖蕩十多年，他不想一世打工，於是在2014年與二哥合作開設新派餐廳 Rice Love。與此同時，多年獨自在外生活的嘉富與家人關係較以往拉近，但他形容與家人之間的關係就如蜻蜓點水，父母不懂教導孩子，他亦不會與對方相處，避免發生衝突，兩者保持著距離。不過，當父母帶親友到餐廳捧場時，知道父母都以自己為榮，他也十分驕傲。

逆市生意跌8成仍堅持助養孩子

疫情下，政府宣布實施限聚令、禁晚市堂食，導致嘉富經營的餐廳生意額大跌8成，為確保員工及食客安全，額外添置口罩及消毒液，變相每月增加近2,000元營運成本，「生意難做，疫情令市民害怕外出消費意欲減少，外賣也不多，我要確保同事有工開，所以要開門做生意。」面對前景，嘉富無法掌握，只能見步行步。

▲ 嘉富於社會闖蕩多年後終開設餐廳成為老闆，但他不忘兒童之家養育之恩，逆市仍堅持助養無家孩子。（相片由受訪者提供）

不過，嘉富心繫聖基道兒童之家，即使疫情當道，餐廳面對逆市，他仍堅持「做到幾多得幾多」的心態，幫助當年照顧他長大的機構。現時，客人於下午茶時段在該餐廳消費滿50元，每張單據均會捐出3元予聖基道的樂樂遙遙助養計劃，用作助養孩子之用。

聖基道兒童之家就像是我的父母一樣，交家用給父母好平常，我在那裡長大，有能力就一定回饋。其實我做的並不多，只想盡力為聖基道付出多一點，幫助裡面需要幫忙的孩子們。

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記者：梁節儀