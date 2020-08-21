【放棄讀醫】尖子不理家人反對大膽選新學科　無悔棄醫人改醫動物以興趣為先

▲ Joey DSE成績出眾，本身志向揀讀醫科，亦收到醫科的取錄，但她最後「棄醫人改醫動物」讀新課程獸醫學。

每年DSE放榜誕生不少尖子，問及他們想入讀甚麼學科，醫科例必是搶手神科之一。現時在香港城市大學讀三年級的Joey，當時DSE成績出眾，報考7科中，有 4科奪5**，其餘3科5*，成績出眾，本身志向揀讀醫科，更早已收到醫科的取錄，她最後「棄醫人改醫動物」，不理家人微言，最終選擇讀獸醫，而當時此學科更是在本港新開辦，Joey不怕自己成為「白老鼠」。

Joey現時就讀城大獸醫學系3年級，當年她的DSE成績出色，在英文、通識、生理、經濟科均奪得5**，中文、數學、化學則取得5*，成績比她預計好得多，她回想中學時已想讀醫，曾經在暑期報道跟醫學相關的課程，感到興趣。在中六排選JUPAS大學聯招時，家人無意間提起獸醫科，令Joey靈光一閃，有認真想想醫人之外，醫動物也不錯。而當時城大已開辦了本港唯一的獸醫學士學位課程，不用赴海外才可修讀獸醫。

▲ Joey放棄讀醫，為興趣揀選入讀城大的獸醫學。（圖片︰受訪者提供）

經Non-Jupas報讀

一直愛動物的Joey當初沒堅決要讀獸醫學，選城大的6年制獸醫學學士課程都是經Non-Jupas非大學聯合招生辦法，心態只是多一個選擇，成功取錄上再算。

怎料真的錄取了我，我其實已有醫科的學位，我在兩者之間選擇。此時父母知道我想放棄醫科選獸醫科，也有些反對聲音，最後都是放手讓我揀選了獸醫學。

一年級暑假赴美國大學

Joey已讀了3年獸醫系，有感「獸醫」定位很特別，角色在人類跟動物之間，舉足輕重。她估不到新學科也有海外交流的機會，於一年級時暑假曾到美國康奈爾大學牧場學習4星期，幫牛羊抽血打針杜蝨、剃毛剪蹄等，令她大開眼界。

我亦有幫忙揸羊奶、協助牛接生等。我沒想過一年級可以有機會去美國農場，不止是學習理論，可以探索野生動物的世界。

▲ Joey在大學一年級時赴美國康奈爾大學牧場學習4星期，獲益良多。（圖片︰受訪者提供）

二年級暑假時，她到本港嘉道理農場暨植物園學習一個月，她明白修畢獸醫學之後，不一定局限只從事獸醫，可以從事動物保育及研究等工作，深感本港保育自然環境很重要。

認識到香港的原生物種，不止是我以前認為香港雀鳥只有麻雀、白鴿，而是很多樣性，有很多候鳥來遷徙，我發現了另一世界。

▲ 城大獸醫團隊訪問本港漁場及協助漁民，改善香港魚類健康及生產。（圖片︰受訪者提供）

學會尊重動物

家人見Joey很享受讀獸醫學，很多交流學習的機會，變成很支持她讀下去。而Joey不斷有新領悟︰

從事動物相關工作，包括獸醫、動物保育員等，不能只是喜歡動物，要尊重及感恩動物。同時要有良好的溝通及同理心，譬如對寵物主人及農夫不不同，了解動物主人的需要。

▲ 城大獸醫院學生到本港賽馬會雙魚河馬術中心學習照顧馬匹。（圖片︰受訪者提供）

支持領養做個負責任主人

貓狗及野生動物都喜歡的Joey，家中就養有狗及兩棲爬蟲類。她小時候曾飼養過倉鼠、金魚，至1年前領養混種小型唐狗，家人亦養了角蛙及守宮。身為獸醫學系學生，Joey自覺會特別上心家中寵物的健康狀況。

我自己讀此科，像有責任要好好照顧寵物的健康，更留意牠們會否有不妥狀況。我知道養寵物是一種很大的承諾。

▲ Joey跟家人一起領養了被棄混種唐狗Jada。（圖片︰受訪者提供）

她分享領養小狗的過程，她在Year 1時在到SPCA香港愛護動物協會做義工，學習照顧狗仔的技巧，亦有跟一些領養人聊更多了解，之後跟家人都準備好領養。在網上機緣看到狗義工出領養，有市民在郊野拾到一隻似是北京犬混了唐犬的小狗，交予義工暫托及照顧，當時感覺見小狗很友善，成功領養了牠，現時改名為「Jada」，估計3歲多。

獸醫學學士課程是6年制，Joey有感仍有很多事需學習，現時未決定畢業後必須成為獸醫，不會框定自己的路向，如同她選科時毅然摒棄「讀醫是最好」的想法，才成就了不一樣的自己，她無悔「棄醫人改醫動物」的決定。

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記者︰顏紫燕