元旦日藏鐳射筆彈簧刀 玩具設計師認罪判服務令

民陣元旦遊行期間，有人破壞中環滙豐銀行的玻璃門，28歲從事玩具設計行業的男子涉嫌當日攜有鐳射筆、彈簧刀、鎚、打火機及噴漆等物品，早前承認管有違禁武器及管有物品意圖損壞財產罪，今（18日）於東區裁判法院被判100小時社會服務令。裁判官判刑時指，被告背景良好及有悔意，故接納感化官建議判以社會服務令。

被告陳景勝（28歲），早前承認1項管有違禁武器及1項管有物品意圖損壞財產罪，以及獲撤銷1項管有攻擊性武器罪。

辯方今求情指，被告社會服務令報告正面，感化官指被告願意完成無償工作，回饋社會，無論獲判多少小時社會服務令均願意接受。

裁判官判刑時指，報告內容十分正面，被告背景良好，犯案後有悔意，已上了寶貴一課，加上被告無案底，故接納感化官建議，判以100小時社會服務令，期間需按感化官要求參與小組活動等。

案情指，2020年1月1日港島區有示威遊行，2名防暴警於中環巡邏時得到指示，得知交易廣場滙豐銀行發生刑事損壞案，警方到場時發現有3人在銀行外，其中1人為被告，被告隨即逃跑，警方於香港站公共運輸交匯處截停被告，及後從被告背囊中搜出鐳射筆、彈簧刀、鎚、打火機、噴漆、頭盔、面罩、手套等物品，被告沒有解釋物品用途，警誡下保持緘默。

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記者：林欣樂



