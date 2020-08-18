【健身有度】狂食高蛋白營養品做「肌肉男」　 男子背部冒出紅疹確診細菌性毛囊炎

▲ 台灣一名勤於健身的男士近期身現大量紅疹膿皰，醫生估計或與他長期服用補充高蛋白營養品有關。

台灣一名25歲的男士近年勤於健身，過去兩個月更服用大量補充高蛋白營養品，希望增加自己的肌肉量。然而，肌肉未見增長之餘，他的身體上更出現大量紅疹膿皰，醫生估計或與他長期服用補充高蛋白營養品有關。

患者自小皮膚狀況不錯

據主診醫生蔡長祐介紹，患者陳先生皮膚狀況從小很不錯，即使在大學時也不會長暗瘡。近年他為了追求更好的身型於是開始到健身室健身，但近期他的後背及臉頰卻開始冒出一顆顆會癢且痛的紅疹及膿皰讓，深受困擾的他於是前往求診。

經初步診斷，證實陳先生患有細菌性毛囊炎。據蔡長祐醫生指，原來陳先生為了追求重訓極致，這2個月大量服用補充高蛋白食品希望增加肌肉量，導致身上出現紅疹，經停用後他的皮膚狀況才開始改善。

籲健身者直接補充食物原型

蔡長祐醫生指出，毛囊炎是皮膚常見疾病，不論任何年紀、性別、人種，只要有毛髮生長的部位都很有可能發生。毛囊炎多由細菌感染所致，其次是黴菌（真菌）感染，常見於前胸、後背、肩膀、頸部、四肢及大腿內側鼠蹊部的部位。

至於高蛋白營養品與毛囊炎的關係，蔡長祐表示，高蛋白補充營養品誘發紅疹的原因目前不明，推測可能與服用後增加胰島素及類胰島素生長因子分泌所造成。

如果健身族仍希望補充蛋白質，蔡長祐醫生建議，可改用植物性蛋白補充品或直接補充食物原型，如吃雞胸肉。至於預防毛囊炎，蔡長祐醫生就建議避免讓皮膚長時間處於濕熱的環境，保持乾爽，穿著棉質通風的衣物，慎選化妝護膚品，養成良好生活習慣。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣