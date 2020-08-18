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香港研究協會：43%民主派支持者反對總辭

政治 19:32 2020/08/18

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全國人大常委會，因應立法會押後一年，決定將第六屆立法會議員延任，引發民主派陣營爭論留守或杯葛。香港研究協會於本月12至16日進行調查，發現有43%的民主派支持者反對總辭。

香港研究協會於本月中，成功訪問1310名18歲或以上市民，發現有58%受訪者，支持人大常委會決定、32%不支持。

另外，有32%的受訪者，支持民主派以總辭杯葛未來一年議會，不支持的為38%。展望未來一年議會，有35%認為會變得更差、31%認為差不多，只有22%認為會變好。

調查又顯示，有357名受訪者，自稱為民主派支持者，當中有43%不支持總辭，支持的為34%，另外有19%表示沒有意見。至於457名自稱建制派支持者的受訪者，則比自稱民主派支持者，有更多人支持民主派總辭，一共有38%，反對的為33%。

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記者：陳宛彤

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