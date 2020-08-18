葉劉淑儀談擇偶　「大學年少氣盛錯過許多機會」

▲ 葉劉淑儀與葉文浩1981年成婚，1989年誕下女兒。(葉劉淑儀網頁圖片)

特首林鄭月娥和新民黨主席葉劉淑儀除了同樣是AO出身，但原來二人背景及學歷卻大不相同。早前有社交網站專頁分別貼出兩人的婚紗相，問網民「揀A還是B？」結果，吸引4000多人投票。

結果，在二選一的情況下，葉劉淑儀取得85%選票勝出。葉劉今日亦在社交網站，大談現時年輕人和自己那代人的擇偶考慮。她謂，在網上看到一則關於現今年輕人擇偶考慮的趣聞，討論來自不同家庭背景的伴侶之相處預想。葉劉看完之後感慨道︰原來現今年輕一代也如50年前的年輕人般，擇偶時有諸多考慮。

葉劉又分享了自己在香港大學讀書時的趣時，她謂，當年所有港大男生都懂一句口頭禪︰「有錢娶個『DK 女』，無錢娶個『何東婆』。」「DK」（Duchess of Kent Hall）和「何東」（Lady Ho Tung Hall）都是港大的舍堂。DK出名多靚女，條件良好的女生吸引很多有錢帥氣的男生追求，於是便有了這句話。

葉劉稱，當時女生也有擇偶考慮。她透露，有一個女生鄰居考入港大後，其母囑咐她「一定要嫁給醫生」，因此該名女生參加了不少由「Medi」（醫學院）舉辦的聯誼活動。至於葉劉，她形容自己「年少氣盛，以學業為主，沒有參加這些社交活動，因而錯過許多機會」，直到31歲才尋得對象。