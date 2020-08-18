【保就業計劃】鄭泳舜要求簡化申請手續　籲超市回饋減價至少一成

▲ 民建聯鄭泳舜（左二）聯同三位社區幹事劉天正、陳凱榮及張偉楠回應保就業計劃。（民建聯提供）

政府公布第二期「保就業」計劃詳情，新加入為65歲或以上、有強積金戶口的僱員，提供每月5千元工資補貼。民建聯立法會議員鄭泳舜歡迎政府再次推出計劃，認為可解處於結業邊緣的僱主，以及勞工的燃眉之急，但對計劃中65歲以上勞工只發放5千元等，感到失望。

鄭泳舜表示，第二期計劃詳情中，有部分回應了民建聯較早時提出的訴求，包括為65歲以上僱員提供津貼，但認為應與保就業最高補貼額9千元一致，並簡化申請手續。

他又樂見當局承諾積極處理投訴及抽查個案，要求當局除了針對「零」僱員公司外，亦要抽查取得大額資助的機構，以確保工資補貼全數用於僱員身上。

另外，政府要求兩間大型連鎖超市在取得第二期津貼後，須為顧客提供減價及優惠，鄭泳舜聯同三位社區幹事劉天正、陳凱榮及張偉楠，一併公布超市貨品今日最新價格比較，顯示相關連鎖超市，其價格較其他商店貴。

鄭泳舜建議，兩間連鎖超市，在9月至11月把至少一半的保就業津貼回饋社會，如立即減價，率先將糧油食品減價一成；向弱細社群贈予超市券，或將現金捐予關愛基金等，支援疫情下失業、開工不足或需要短暫支援的市民。

他又提到，對政府未有進一步支援自僱人士感到失望，建議為全部合資格自僱人士，可發放多一次7500元津貼，至於上期申請被拒的10多萬自僱人士，亦應重新審視其資格。

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責任編輯：李淇