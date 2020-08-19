建造業「小龍女」︰地盤無分男女　盼靠努力耕耘打破建造業「3D」形象

▲ 協興建築有限公司副工程項目經理呂頴姿（圖左）對要負責「創新斗室」感到又驚又喜，驚左香港鮮有組裝合成的先例，喜在可面對新的挑戰。（程志遠攝）

不少人曾經視建造業為「男性主導」的「3D」工作，即骯髒、危險、不體面（Dirty、Dangerous、Demeaning），但在建造業界有「小龍女」之稱的協興建築副工程項目經理呂頴姿認為，所謂3D的說法已經過時，現時地盤已無男女之分，只有實力之別，希望她完成首個組裝合成（MiC）項目能讓大眾改觀，吸引更多女性新血入行。

投身建造業8年，呂頴姿獲公司賞識，負責管理全港首個永久鋼結構MiC建築項目科學園的「創新斗室」，成功令項目的工期和人手減少約40%。成為香港MiC的拓荒者，她已為自己訂立下一個目標，是要建出全港最高的MiC項目。

本港首個永久鋼結構MiC項目「創新斗室」的負責人之一，是人稱「小龍女」的呂頴姿，雖然她沒有小說中小龍女的明艷絕倫，但內心的堅強卻如出一徹。

8年工程師生涯 實力定成敗

要說起她如何和「小龍女」連上關係，就要從建造業議會主席陳家駒的一次參觀說起。當時陳視察這個全港少有的MiC項目，負責解說的就是管理項目的呂頴姿和其恩師「黃師傅」。參觀完畢後，由於有人笑稱黃師傅為金庸筆下的黃藥師，陳家駒便稱呂頴姿為小龍女，令她哭笑不得，「其實是兩套不同的小說，而家亂晒了」。

作為業界少有的女工程師，呂頴姿坦言業內男多女少，但自己8年工程師生涯中，無論成功和失敗都不是由性別帶來，一切都取決於態度和實力。她憶述指，自己當初是女校出身，和男性交流溝通的次數不多，入行後幸得黃師傅教導和帶領，學習管理和與各方溝通的知識，「呢行做地盤好多術語，你學得識就溝通到，唔會有所謂男女芥蒂，最重要係厚臉皮地問。」她舉例指，在地盤挖掘機要叫「雞頭」；小型裝載搬土機要叫「貓仔」。

外界存誤解 MiC打破「3D」

雖然呂頴姿認為業內男女平等，但她亦相信作為女性有更好的溝通能力，在項目管理上更具優勢，「師傅教我最多就是和不同持分者溝通，每個持分者都有聽得明白和不明白的事，就好像和業主講『雞頭』，分分鐘會以為我們要拜神。」

業內女性仍佔少數，呂頴姿相信因現時仍有不少人對建造業存在誤解，「在很多人眼中，做地盤就是「3D」，但其實不然，自從有了MiC，很多工序可在室內做，就算要落地盤，每小時都有休息時間，保障職安健。」她希望有更多女性能打破框架，加入建造行業。

事實上，由學徒到副工程項目經理，呂頴姿在同一家公司，同一位恩師旗下耕耘8年，去年更接手「創新斗室」項目，「呢種項目（組裝合成）喺香港好新，我哋團隊都好年輕，大家都研究咗好耐。」

▲ 本港首個永久鋼結構組裝合成建築項目「創新斗室」外觀。（程志遠攝）

訂新目標 冀建全港最高MiC

作為香港MiC拓荒者，過程當然不會一帆風順，尤其面對突如奇來的疫情，內地廠房停工，無法到內地驗收，種種困難都令她弄得焦頭爛額。幸而內地疫情逐步緩和，廠房漸復工，而驗收問題亦得以解決。

幾經波折，項目現時已接近完成，料今年內可啟用，總結下來，由於使用了MiC建造，工期和人手都減少了約40%。

問及對未來的項目有何展望？這位小龍女卻不如小說般與世無爭，「今次做到首個永久鋼結構MiC好開心，希望未來可以做到一個最高既MiC。」

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記者：陳梓蔚