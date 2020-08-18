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私人檢控西灣河開槍警　許智峯稱律政司要求介入及撤控

政治 21:51 2020/08/18

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去年11月有人發起「三罷」罷工、罷市和罷課，並發起堵塞主要交通幹線及公共交通工具行動，在西灣河有交通部警長向示威者開槍，警方稱因當時有蒙面人嘗試搶槍。民主黨立法會議員許智峯早前提出私人檢控，原訂本月31日傳召該名警長審訊，但其律師團隊收到信件，指律政司已要求介入案件及撤銷檢控。

許智峯表示，律師團隊今日收到，律政司提交西九龍裁判法院的信件，提及律政司司長鄭若驊已決定介入西灣河警長開槍案的私人檢控，並表明會撤銷對開槍警長的傳召，要求法院在8月20至28日其中一天，安排聆訊處理，並要求豁免被告警員出席聆訊。

許智峯質疑，鄭若驊介入私人檢控，是「以人治取代法治」，認為律政司未有提供任何理由及法理依據，連調查都未有進行便提出撤控，是黑箱作業、官官相衞。他強調，私人檢控是普通法下，市民享有的法律權利，律政司今次做法影響深遠，要求公開交代原因。

律政司則表示，由於案件已進入司法程序，律政司不適宜作出評論。

 

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責任編輯：陳宛彤

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