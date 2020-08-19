MiC建築項目「創新斗室」60萬工時零工傷　負責人：我覺得是一個成就

▲ 協興建築有限公司副工程項目經理呂頴姿認為，項目能達至60萬工時零工傷，是她建造業生涯中的一個成就。（程志遠攝）

作為本港現時少有的組裝合成（MiC）項目，「創新斗室」安全和減廢情況備受關注。目前項目已接近完成，兩者均獲得不俗成績，包括做到了60萬工時零工傷、減少41.8萬公升用水、建築廢料更由約827噸減至約169噸，減幅近80%。

過去建造業工業意外並不少見，建造業議會主席陳家駒亦曾指，意外的主因之一，是建築設計時未有顧及前線工友的施工和維修安全，協興建築副工程項目經理呂頴姿把陳的囑咐記在心中。

呂頴姿解釋，她們在工程中預留不少空間安裝防墜扣和防護欄，確保工人有足夠空間和設備進行高空工作；又把逾7成工序透過MiC完成，由於過程中毋須在高空工作，所以安全和舒適度得到保障。

此外，因為業主方是科技園公司，所以過程中協興建築和園內不少創科公司合作，有公司為協興提供智能防護頭盔。該頭盔有別於一般安全帽，頭盔上有定位裝置，當工人因為中暑或意外不能移動超過5分鐘時，頭盔會通報負責人員。另外，工人亦要先利用VR作模擬訓練，提前熟習現場環境。

她又表示，這項工程即將迎來60萬工時零工傷，「我唔知之前有無人做過，但我覺得是一個成就。」

安全以外，MiC亦有助減廢，由於部件在工場批量製造，加上機械化和自動化，建材的損耗和廢棄得以大大減少。水資源方面，傳統需在地盤向部件噴水，以測試會否漏水，而水用後多會直接透過管道排走；然而，在工廠進行有關工序則可將水循環再用，令項目用水減少41.8萬公升水，相等於1.2個標準游池。另外，項目建築廢料更由約827.7噸減至約169.5噸，減幅近80%。

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記者：陳梓蔚