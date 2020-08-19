建造業「小龍女」：香港建築其實好勁　為投身建造業感自豪

▲ 人稱「小龍女」的協興建築有限公司副工程項目經理呂頴姿（圖左）和香港科技園公司首席項目總監黃煜新（圖右）在創新斗室標誌前合照。（程志遠攝）

本港有建造組裝合成（MiC）項目經驗的人士不多，要借鑑前人經驗，難免要出國考察。協興建築副工程項目經理呂頴姿為完成「創新斗室」這個MiC項目，曾兩度往新加坡考察，除學到MiC技巧外，亦感歎香港做建築很難，而做這件事的人「好勁」。

港要求高 工期較國外短

呂頴姿解釋道，香港人對樓宇質素的要求很高，收樓時驗樓亦會格外謹慎，同時工期亦較國外短，往往要較外國標準快數倍完成項目，「有時外國人要數十天才能完成一層樓，香港人幾日就搞掂，真係好勁！希望港人都以此為榮！」

而她心目中最厲害的人，其中一個一定要數她的恩師「黃師傅」。8年前入行時，她已歸入黃師傅門下，並從他身上學到如何成為一個好的項目經理。「我學到工程管理其實好似打仗咁，如果工人是士兵，各級科文、工程師就是將領，如何確保各方利益，同時保障質量，又確保鄰睦關係，實在好難。」

她同時感謝今次團隊有很多年輕成員，因為她們之間可以有很多想法碰撞，很有火花，亦用了很多創科方法加強質量，「我地做了BIM、做了電腦3D模型、做了AR，合作做了很多。」

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記者：陳梓蔚