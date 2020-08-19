【育兒心得】孩子參與合唱訓練有助全人發展 音樂老師媽媽：毋須太早選定一樣樂器
育有4名小朋友的音樂老師鄭李宛穎（Rhonda）是子女的閱讀指導，也啟蒙孩子對唱歌的自信。Rhonda謂自己並非全能家長，首要任務是顧好小朋友功課和自律，指導他們專心學好一種樂器，再發展另一種。
Rhonda曾任教小學中文科及負責帶領合唱團，其丈夫Edmond也是音樂老師，二人同時修讀音樂碩士，特別選修幼兒音樂教育，現育有4名子女，分別是12歲的Alison、10歲的Adrian、6歲的Anthony和7個月的Aaron。
Rhonda的子女也是自細參加合唱團，2年前他們因緣際會接手由音樂家石信之創立的www.hkcoc.com.hk。她擔任課程總監，延續自己對合唱的心志。
她謂：自己很喜歡唱歌，也鼓勵子女參與音樂劇訓練，因孩子自細習慣站出來唱，其表達力和自信心也會強些。
我們很欣賞本來合唱團的文化，不是只挑選富天分的小朋友才重點培訓，而是人人都可以踏台板、作獨唱或當主角。
而他們雖然教音樂，但不巴望孩子日後當音樂家，更毋須他們太早學樂器，但期望他們有機會接觸。
Rhonda解釋，唱歌有助小朋友全人發展，也是孩子天性，不應設立太高門欖，並要讓孩子常公開表演。
他們通過合唱訓練，學習到發聲、運氣、聲綫及語調運用、語言能力；音樂內容也領略到音感、節奏、力度（大細聲）、速度、情感，其實這些有助日後孩子的信心建立。
合唱團是盡量安排學員接觸不同樂曲，例如為每一季訂立一個主題，每半年有至少1次公開表演，每一級的小朋友，每季度都會學習到該主題的20首歌，當中包括兒歌、民歌、廣東兒歌、民俗樂曲及音樂劇選段。
不急於學樂器
除了7月大的細仔，3名兄姐們同有學習合唱、聲樂、並先學低音大提琴，大女兒Alison是在考了低音大提琴5級後，Rhonda才答應她可以開始學鋼琴。
小朋友雖然有能力學兩種樂器，但針對身心發展，先學習有群體參與的會較好。因低音大提琴可獨奏和合奏，也可參加樂團，有很多出外演出機會，所以鼓勵他們由細先學一樣。
兩姐弟更曾加入共融管弦樂團受訓，團員中有自閉小朋友、長者、肢體殘障樂手和視障人士。期間曾主動去訪問了一位獨臂的小提琴手，理解對方學音樂的歷程。她認為這些體會對他們處理人際和尊重音樂，是很重要的經歷，讓姐弟一下子長大了很多！
學音樂需要想像力
在香港有幾項主流音樂教學法，她偏愛來自瑞士、教師資格考核難度極高的「達克羅氏」教學法，教學法歷史悠久，卻吸引各地音樂老師，近十年她爭取時間到海外進修，望把教學法注入合唱團訓練中，現嘗試用來教授3歲至5歲小學員，用全個身體去學習音樂。
她謂音樂課堂是密集地玩遊戲，但所有動作都有音樂目的。
教學法很注重唱歌、即興彈奏，沒有既定教材和樂曲，達克羅士老師可選擇不同的民歌，加入創作活動，構思教案時，老師也會參考前人的活動，但最主要是自己去想像和思考。
Rhonda覺得「達克羅氏」藝術性很高，講求老師跟學生互動，把音樂傳達，強調音樂要同人分享，一起玩，跟自己想法對齊。
教學過程，常需要學生把身體作回應，小朋友在活動中，學到以動作表達不同的節拍，也聽到老師演奏快慢、輕重音符，他們對用動作回應樂此不疲，一些好動的小朋友最能在活動中展示創意。小朋友學樂器，不只是彈準了音便算，應要掌握自己的身體，才可感受樂曲細緻微妙的變化，哪裏流暢？哪裏有重和輕、快與慢？以後學樂器較能流露曲中深邃的情感。
善用暑假
在疫情下，小朋友多了時間在在家，她坦言也擔心過子女們只看電視，故特別把早上時段把自己工作室變成課室，安排模擬返學時間，讓他們早上運動、閱讀和學樂器，建立生活規律。她謂也意外發現到子女們之前各有各忙，現在多了時間自由玩耍，大家多了溝通和遊戲，生出很多創意。
暑假開始後，他們會天馬行空去創作遊戲，例如用紙張自製忍者劍，家姐作歌仔，帶弟弟一起JAM歌，一起唱聲部。
記者：胡麗珊