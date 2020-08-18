【海高斯路徑】風勢雨勢明顯增強　杏花邨居民嚴防風暴

▲ 風力增強，即使有帶雨傘仍十分狼狽。（林宇翔攝）

天文台宣布預計在晚上10時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會加強。屬打風「重災區」的東區杏花邨，雨勢及風勢明顯增強。不少居民早有準備，忙於窗邊貼上膠紙，而以往打風時常出現水浸的地下停車場外亦加裝圍欄，希望可阻擋潮水湧入。

按照現時預測路徑，海高斯會在明早初時於香港西南150公里內掠過。隨著海高斯靠近及增強，本港風力有機會進一步增強，天文台會在今天下午十時四十分或以前改發八號烈風或暴風信號。市民明早出門時請留意最新的天氣消息。詳情請見：【海高斯路徑】天文台：考慮晚上10時40分或以前改發8號【不斷更新】

▲ 有人仍堅持冒雨跑步，甚有毅力。（林宇翔攝）

海面有大浪及有湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時78、68及47公里，最高陣風分別超過每小時96、83及59公里。

▲ 沒有帶雨傘的人匆忙跑回家。（林宇翔攝）

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責任編輯：蘇文軒