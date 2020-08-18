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【新冠肺炎】龍威旅運稱其餘車長均呈陰性　最快周四恢復屯門邨巴服務

社會 22:28 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

龍威旅運就短時間內作出停駛決定，影響大量乘客，再次向乘客致歉。（龍威旅運fb）

本港新冠肺炎疫情持續，今（18日）新增36宗確診個案，本地感染佔35宗，包括1名35歲龍威旅運男車長，龍威旅運昨晚指旗下涉8綫的居民巴士服務、香港科技大學職員巴士及學生穿梭巴士服務，將暫停服務至另行通知；龍威旅運今晚再於社交網站上指，其他車長均病毒呈陰性反應，祈望能在後日（20日）恢復各居民巴士路線的營運。　

【新冠肺炎】車長初步確診　龍威旅運即日暫停屯門邨巴及科大巴士服務

明天龍威旅運旗下之居民巴士服務，以及香港科技大學職員及學生穿梭巴士服務會繼續暫停。如果明天清潔進度理想，將在後日（20日）率先恢復各居民巴士路線的營運，詳情會在Facebook專頁作通知。

龍威旅運正暫停旗下之8綫居民巴士服務，預計最快後日恢復：

  • NR74 友愛邨至新蒲崗觀塘
  • NR76 大興邨至新蒲崗觀塘
  • NR730大興花園至火炭
  • NR731 大興花園至香港
  • NR732 大興花園至紅磡
  • NR737 友愛邨至香港
  • NR739 大興邨至香港
  • NR748 大興花園至觀塘

龍威旅運今日早上已安排所有車長到私人化驗所進行檢測，結果均呈陰性（龍威旅運fb）

龍威旅運又就短時間內作出停駛決定，影響大量乘客，再次向乘客致歉，而今日早上已安排所有車長到私人化驗所進行檢測，結果均呈陰性，並取得衛生防護中心提供的樣本瓶，會安排所有車長在14天後交回深喉唾液樣本作再次檢測。

【新冠肺炎】伊利沙伯醫院一名64歲女病人離世　累計共71名病人死亡

龍威旅運續指，相關車長同事在隔離中心隔離期間才出現病徵，並沒有其他密切接觸者。他體內病毒含量低，症狀輕微；而他所駕駛的巴士（車牌號碼 GS6399）已經進行全面消毒，將暫停使用14天以策安全。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：鄧凱文

 

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