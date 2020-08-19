通識書中國單元刪公安禁示威及學術干擾問題　多幅上訪漫畫被改動

▲ 教育局首度推出高中通識科「教科書」專業諮詢服務，相關修訂內容前日（17日）出爐。（陳永康攝）

教育局去年推出高中通識科「教科書」專業諮詢服務，相關修訂內容前日（17日）出爐，翻查多本有「自願送審」的教科書修訂列表，六大單元之以「現代中國」與「今日香港」修訂較多，前者部分負面描述如有指「中國仍未算是法治社會」等字句被刪去，多幅漫畫如上訪人士被視為精神病人亦被換走，後者部分涉三權分立及公民抗命的內容被刪走。

由香港教育圖書公司（下稱「教圖」）出版的《新視野通識教育》及雅集出版社（下稱「雅集」）的《雅集新高中通識教育系列》，於現代中國單元均有多幅訊息負面的漫畫被改動或換走。

其中教圖將反映上訪人士面對困難的「北京上訪村」漫畫，換成有農民成功信訪及中紀委監察部設舉報網站防貪腐；雅集原本描繪地方官員將上訪人士送入精神病院，亦換成上訪之路困難重重。

在國力及外交課題，教圖原本列出中國存在學術干擾、食安及霧霾等問題，令到外國留學的中國學生拒絕回國，現改為只描述留學生正考慮應否回國、略去負面因素的中性漫畫。教圖亦刪走有指「中國仍未算是法治社會」、人大代表制度「人民代表性低」及「中國政府對集會和遊行態度敏感，公安部門多不願意批准，原因是害怕觸發愈來愈多類似抗爭行為」等負面字句。

今日香港單元之中，教圖刪走普通法特點是「信奉三權分立原則」及「極為重視個人的自由、權利與財產的保障」，雅集亦刪走「社會普遍認為香港實行三權分立─、以防其中一方權力過大」的圖片說明，以及將「三權分立防政府獨裁」的資料，換成解釋按基本法特區享有獨立司法及終審權，同時稱「按教學需要」刪走「公民抗命影響社會？」為題的全條延伸回應題，以及第23條立法爭議的知識欄目。

教聯會理事、資深通識科教師李偉雄表示，教上訪事件是希望讓學生了解內地貧富懸殊等問題，認為漫畫講述內地設肅貪政策屬中性描述，而公民抗命及三權分立等概念較深，在書本有限段落或會被曲解、異化，且有關概念並非教學重點，不一定要放入書本，但相信教師會在課堂自行教授。

教協理事、資深通識科教師張銳輝則認為，近年內地的上訪制度未見改善，故相關教材未能全面呈現實況，令學生未能多角度地了解國情，以至香港情況，批評政府將政治凌駕在專業之上。

教育局回應指，是次專業諮詢服務屬一次過性質，不能與恆常的課本送審機制相提並論，而局方給出版社的各項改善建議經過雙方討論交流，讓出版社知悉改善原則和理據，至於具體修訂內容和文字則「全由出版社自行按課程宗旨及目標作出適當的跟進」，強調任何科目的課本及教材均需引用正確資料、內容完整、立論持平及具理據等，建議學校選用已完成專業諮詢服務的書本，提醒學校應慎重考慮是否選用未經審閱的書籍或教材。

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記者：馮琪雅