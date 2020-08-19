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【颱風海高斯】澳門氣象台料八號風球將在上午維持　九號風球機會是中等至較高

社會 00:22 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

澳門氣象台資料

澳門氣象台昨晚11時30分發出八號東北風球，澳門的持續風速現正或預測將達63公里/小時至117公里/小時，陣風約達至180公里/小時。預料八號風球將在上午維持，預測風力將會增強。在00時颱風海高斯集結在澳門東南約110公里，大致趨向珠江口以西，氣象台指發出九號風球可能性是中等至較高。

【海高斯襲港】 未來數小時最接近本港　天文台料八號信號晚間至明早一段時間維持【不斷更新】

澳門的八號風球劃分為八號東北風球、八號東南風球、八號西南風球和八號西北風球，風球的指示方位為未來數小時內的可能風向。另外香港天文台昨晚10時40分改發八號烈風或暴風信號，預料海高斯將於未來數小時最接近本港，於香港天文台西南100公里左右掠過，最新風暴消息即看：【下一頁】

天文台改發8號烈風或暴風信號，明天幾點「落波」不用返工？即看:【下一頁】

疫情下「Home Office」遇上八號風球，打工仔是否繼續開工？即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

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