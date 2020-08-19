【新冠肺炎】8月18日新增35宗為本地確診　北角健威花園馬鞍山銀湖‧天峰上榜(一文看清新增確診大廈名單)

▲ 8月18日新增35宗本地感染個案。陳國峰攝

8月18日本港新增36宗新冠肺炎確診個案，35宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，北角健威花園、馬鞍山銀湖‧天峰、大圍薈蕎、荃灣樂悠居、元朗采葉庭及天水圍嘉湖山莊麗湖居均上榜。

元朗區新增確診個案最多佔7宗，其次為屯門及沙田各5宗。黃大仙及九龍城區各有3宗，分別來自慈雲山及紅磡家維邨。

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全港新增確診大廈名單：

南區(2)

薄扶林華富(一)邨華美樓——65男，無病徵本地關連個案，第4542宗

薄扶林華富(一)邨華美樓——44男，無病徵本地關連個案，第4544宗

灣仔(2)

灣仔加達樓——49女，無病徵本地個案，第4557宗

灣仔汕頭街20號——21男，8月7日發病，第4558宗

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東區(2)

柴灣興華(一)邨美華樓——66男，8月13日發病，第4526宗

北角健威花園B座——37男，8月10日發病，第4547宗

觀塘(1)

秀茂坪秀茂坪邨秀華樓——37女，8月16日發病，第4529宗

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黃大仙(3)

慈雲山萬年戲院大廈——19女，8月14日發病，第4543宗

慈雲山萬年戲院大廈——16女，無病徵本地關連個案，第4545宗

慈雲山慈正邨正怡樓——27男，8月16日發病，第4553宗

九龍城(3)

紅磡家維邨家禮樓——20男，無病徵本地關連個案，第4549宗

紅磡家維邨家禮樓——51女，8月15日發病，第4550宗

紅磡家維邨家禮樓——22男，無病徵本地關連個案，第4551宗

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油尖旺(1)

廣華醫院——71男，無病徵本地關連個案，第4531宗

沙田(5)

沙田沙角邨銀鷗樓——74男，8月15日發病，第4530宗

大圍薈蕎——26女，8月15日發病，第4538宗

大圍薈蕎——1男，8月16日發病，第4559宗

大圍薈蕎——3男，8月16日發病，第4560宗

馬鞍山銀湖‧天峰5座——4男，8月7日發病，第4541宗

大埔(1)

大埔錦山村翠樺園——19女，8月7日發病，第4539宗

【新冠肺炎】本港今日新增36宗確診個案 另有20宗初步確診

荃灣(2)

荃灣樂悠居——34男，8月11日發病，第4527宗

荃灣樂悠居——62女，7月29日發病，第4540宗

屯門(5)

屯門兆安苑定祐閣——58男，8月14日發病，第4528宗

屯門田景邨田裕樓——35女，8月16日發病，第4534宗

屯門田景邨田裕樓——36男，8月16日發病，第4535宗

屯門新圍苑新賢閣——27女，8月15日發病，第4546宗

屯門紫田村——26男，8月15日發病，第4548宗

元朗(7)

元朗上村——71女，無病徵本地關連個案，第4532宗

天水圍天盛苑盛泉閣——57女，8月16日發病，第4533宗

元朗采葉庭7座——30男，8月15日發病，第4536宗

元朗采葉庭7座——54女，8月15日發病，第4537宗

元朗好順泰大廈A座——83女，無病徵本地關連個案，第4552宗

元朗良材大樓C座——27女，無病徵本地關連個案，第4555宗

天水圍嘉湖山莊麗湖居2座——41女，8月16日發病，第4561宗

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責任編輯 李志強