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【新冠肺炎】8月18日新增35宗為本地確診　北角健威花園馬鞍山銀湖‧天峰上榜(一文看清新增確診大廈名單)

社會 00:52 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

8月18日新增35宗本地感染個案。陳國峰攝

8月18日本港新增36宗新冠肺炎確診個案，35宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，北角健威花園、馬鞍山銀湖‧天峰、大圍薈蕎、荃灣樂悠居、元朗采葉庭及天水圍嘉湖山莊麗湖居均上榜。

元朗區新增確診個案最多佔7宗，其次為屯門及沙田各5宗。黃大仙及九龍城區各有3宗，分別來自慈雲山及紅磡家維邨。

【新冠肺炎】伊利沙伯醫院一名64歲女病人離世　累計共71名病人死亡

全港新增確診大廈名單：

南區(2)

  • 薄扶林華富(一)邨華美樓——65男，無病徵本地關連個案，第4542宗
  • 薄扶林華富(一)邨華美樓——44男，無病徵本地關連個案，第4544宗

灣仔(2)

  • 灣仔加達樓——49女，無病徵本地個案，第4557宗
  • 灣仔汕頭街20號——21男，8月7日發病，第4558宗

【新冠肺炎】龍威旅運稱其餘車長均呈陰性　最快周四恢復屯門邨巴服務

東區(2)

  • 柴灣興華(一)邨美華樓——66男，8月13日發病，第4526宗
  • 北角健威花園B座——37男，8月10日發病，第4547宗

觀塘(1)

  • 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓——37女，8月16日發病，第4529宗

【新冠肺炎】仁濟醫院外科病房一名64歲男病人初步確診

黃大仙(3)

  • 慈雲山萬年戲院大廈——19女，8月14日發病，第4543宗
  • 慈雲山萬年戲院大廈——16女，無病徵本地關連個案，第4545宗
  • 慈雲山慈正邨正怡樓——27男，8月16日發病，第4553宗

九龍城(3)

  • 紅磡家維邨家禮樓——20男，無病徵本地關連個案，第4549宗
  • 紅磡家維邨家禮樓——51女，8月15日發病，第4550宗
  • 紅磡家維邨家禮樓——22男，無病徵本地關連個案，第4551宗

【新冠肺炎】33歲港男康復3個月後歐遊再感染　袁國勇：病毒變種屬其中可能性

油尖旺(1)

  • 廣華醫院——71男，無病徵本地關連個案，第4531宗

沙田(5)

  • 沙田沙角邨銀鷗樓——74男，8月15日發病，第4530宗
  • 大圍薈蕎——26女，8月15日發病，第4538宗
  • 大圍薈蕎——1男，8月16日發病，第4559宗
  • 大圍薈蕎——3男，8月16日發病，第4560宗
  • 馬鞍山銀湖‧天峰5座——4男，8月7日發病，第4541宗

大埔(1)

  • 大埔錦山村翠樺園——19女，8月7日發病，第4539宗

【新冠肺炎】本港今日新增36宗確診個案　另有20宗初步確診

荃灣(2)

  • 荃灣樂悠居——34男，8月11日發病，第4527宗
  • 荃灣樂悠居——62女，7月29日發病，第4540宗

屯門(5)

  • 屯門兆安苑定祐閣——58男，8月14日發病，第4528宗
  • 屯門田景邨田裕樓——35女，8月16日發病，第4534宗
  • 屯門田景邨田裕樓——36男，8月16日發病，第4535宗
  • 屯門新圍苑新賢閣——27女，8月15日發病，第4546宗
  • 屯門紫田村——26男，8月15日發病，第4548宗

元朗(7)

  • 元朗上村——71女，無病徵本地關連個案，第4532宗
  • 天水圍天盛苑盛泉閣——57女，8月16日發病，第4533宗
  • 元朗采葉庭7座——30男，8月15日發病，第4536宗
  • 元朗采葉庭7座——54女，8月15日發病，第4537宗
  • 元朗好順泰大廈A座——83女，無病徵本地關連個案，第4552宗
  • 元朗良材大樓C座——27女，無病徵本地關連個案，第4555宗
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居2座——41女，8月16日發病，第4561宗

【新冠肺炎】林鄭月娥：疫情仍出現社區爆發風險　社會不能掉以輕心

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責任編輯　李志強

疫情 廣華醫院 家維邨 兆安苑 田景邨 健威花園 新圍苑 薈蕎 萬年戲院大廈 慈正邨

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