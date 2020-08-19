【新冠肺炎】8月18日新增35宗為本地確診 北角健威花園馬鞍山銀湖‧天峰上榜(一文看清新增確診大廈名單)
社會 00:52 2020/08/19
8月18日本港新增36宗新冠肺炎確診個案，35宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，北角健威花園、馬鞍山銀湖‧天峰、大圍薈蕎、荃灣樂悠居、元朗采葉庭及天水圍嘉湖山莊麗湖居均上榜。
元朗區新增確診個案最多佔7宗，其次為屯門及沙田各5宗。黃大仙及九龍城區各有3宗，分別來自慈雲山及紅磡家維邨。
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全港新增確診大廈名單：
南區(2)
- 薄扶林華富(一)邨華美樓——65男，無病徵本地關連個案，第4542宗
- 薄扶林華富(一)邨華美樓——44男，無病徵本地關連個案，第4544宗
灣仔(2)
- 灣仔加達樓——49女，無病徵本地個案，第4557宗
- 灣仔汕頭街20號——21男，8月7日發病，第4558宗
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東區(2)
- 柴灣興華(一)邨美華樓——66男，8月13日發病，第4526宗
- 北角健威花園B座——37男，8月10日發病，第4547宗
觀塘(1)
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓——37女，8月16日發病，第4529宗
黃大仙(3)
- 慈雲山萬年戲院大廈——19女，8月14日發病，第4543宗
- 慈雲山萬年戲院大廈——16女，無病徵本地關連個案，第4545宗
- 慈雲山慈正邨正怡樓——27男，8月16日發病，第4553宗
九龍城(3)
- 紅磡家維邨家禮樓——20男，無病徵本地關連個案，第4549宗
- 紅磡家維邨家禮樓——51女，8月15日發病，第4550宗
- 紅磡家維邨家禮樓——22男，無病徵本地關連個案，第4551宗
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油尖旺(1)
- 廣華醫院——71男，無病徵本地關連個案，第4531宗
沙田(5)
- 沙田沙角邨銀鷗樓——74男，8月15日發病，第4530宗
- 大圍薈蕎——26女，8月15日發病，第4538宗
- 大圍薈蕎——1男，8月16日發病，第4559宗
- 大圍薈蕎——3男，8月16日發病，第4560宗
- 馬鞍山銀湖‧天峰5座——4男，8月7日發病，第4541宗
大埔(1)
- 大埔錦山村翠樺園——19女，8月7日發病，第4539宗
荃灣(2)
- 荃灣樂悠居——34男，8月11日發病，第4527宗
- 荃灣樂悠居——62女，7月29日發病，第4540宗
屯門(5)
- 屯門兆安苑定祐閣——58男，8月14日發病，第4528宗
- 屯門田景邨田裕樓——35女，8月16日發病，第4534宗
- 屯門田景邨田裕樓——36男，8月16日發病，第4535宗
- 屯門新圍苑新賢閣——27女，8月15日發病，第4546宗
- 屯門紫田村——26男，8月15日發病，第4548宗
元朗(7)
- 元朗上村——71女，無病徵本地關連個案，第4532宗
- 天水圍天盛苑盛泉閣——57女，8月16日發病，第4533宗
- 元朗采葉庭7座——30男，8月15日發病，第4536宗
- 元朗采葉庭7座——54女，8月15日發病，第4537宗
- 元朗好順泰大廈A座——83女，無病徵本地關連個案，第4552宗
- 元朗良材大樓C座——27女，無病徵本地關連個案，第4555宗
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居2座——41女，8月16日發病，第4561宗
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責任編輯 李志強