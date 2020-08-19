【風力增強】天文台：海高斯已增強為颱風　料本港吹東北風平均風速逾每小時63公里

▲ 天文台在凌晨1時表示，強烈熱帶風暴海高斯已增強為颱風。程志遠攝

香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，八號東北烈風或暴風信號，現正生效。天文台在凌晨1時表示，強烈熱帶風暴海高斯已增強為颱風，預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。

在上午1時，海高斯集結在香港天文台之西南偏南約90公里，即在北緯21.5度，東經113.9度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向珠江口以西沿岸一帶

▲ 在上午1時，海高斯集結在香港天文台之西南偏南約90公里。

天文台指過去數小時，海高斯採取較為偏西北方向移動，並有所增強。

海高斯將於未來數小時最接近本港，於香港天文台西南100公里左右掠過，海高斯亦正為廣東沿岸帶來狂風大驟雨，本港風勢會進一步增強，預料八號烈風或暴風信號會於早上一段時間維持。市民今早出門時請留意最新的天氣消息。

受風暴潮影響，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。海面有非常大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時89、74及67公里，最高陣風分別超過每小時111、97及91公里。

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責任編輯 李志強