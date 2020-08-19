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【風力增強】天文台01:30發出九號烈風或暴風風力增強信號　颱風海高斯目前最接近本港

社會 01:34 2020/08/19

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天文台在上午1時30分發出九號烈風或暴風風力增強信號。天文台指颱風海高斯目前最接近本港，在香港天文台之西南偏南約90公里，其中心附近最高持續風速升至每小時130公里，預料本港風力顯著增強，呼籲市民現時切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避。

九號烈風或暴風風力增強信號，在上午1時30分發出。預料當海高斯接近香港時，本港風力顯著增強。

在上午2時，颱風海高斯集結在香港天文台之西南偏南約90公里，即在北緯21.6度，東經113.8度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向珠江口以西沿岸一帶。

由於本港風勢會進一步增強，天文台預料九號烈風或暴風風力增強信號會於早上初時一段時間維持。市民今早出門時請留意最新的天氣消息。

香港的風向正由東北轉為東南。原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港西部地區的風力會較大，市民需提高警惕。

受風暴潮影響，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。海面有巨浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台在01:30發出9號九號烈風或暴風風力增強信號。

在過去一小時，長洲、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時80、78及75公里，最高陣風分別超過每小時110、98及101公里。

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責任編輯　李志強

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