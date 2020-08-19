【海高斯襲港】前台長岑智明通宵追風　擔心風暴潮令大澳以至澳門好危險

颱風海高斯直吹港澳珠三角一帶，香港天文台前台長岑智明凌晨在個人社交網站發文，希望颱風海高斯帶來的風暴潮不太嚴重，否則香港大澳以至澳門就會好危險。無官一身輕，不用通宵留守天文台，他為今次可與風迷一齊追風，感到興奮，留言問：「究竟有冇10號波呢？韋森特2.0？」

估唔到阿鄭坐正台長後掛嘅第一個8號風球就有驚喜！黃茅洲錄得颶風風力，所以海高斯達颱風強度！究竟有冇10號波呢？韋森特2.0？➕➕➕



哈哈，今次我可以同各位風迷一齊追風👏🏼👏🏼👏🏼

但他亦擔心海高斯帶來風暴潮，會造成更大破壞。

希望風暴潮不太嚴重，否則我地嘅大澳甚至澳門就會好危險了🙏🏼🙏🏼🙏🏼

岑智明提到的「韋森特2.0」是什麼？根據天文台資料，2012年7月，強颱風韋森特以相似路徑吹襲珠三角及港澳，是 自1999年9月颱風約克以來首次發出十號颶風信號。韋森特在最接近香港前約30小時內，從熱帶風暴迅速增強成為強颱風，對自1946年來引致天文台發出十號颶風信號的熱帶氣旋來說是較為罕見。

韋森特影響香港期間，本港最少有138人受傷，超過1,380宗塌樹、兩宗山泥傾瀉及七宗水浸報告。本港多處有危險招牌或棚架，部分道路要封閉及多部車輛被毁壞。中環干諾道中有一塊木板被狂風吹起，擊中多名途人。

當年七個貨櫃從一艘貨輪在香港附近海域上墮海，引致約150噸飄浮海上，或湧上海灘。香港國際機場最少有90航班取消、超過446航班延誤及50班航機轉飛其它地方。

責任編輯 李志強