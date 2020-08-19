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【颱風海高斯】港鐵有4條綫路提升服務至每10分鐘一班車

社會 08:38 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港鐵在早上八時多表示，有4條綫路提升服務至每10分鐘一班車。 (資料圖片)

港鐵今日（19日）早上表示天文台已改發八號烈風或暴風信號，港鐵已增派職員檢查架空電纜、路軌及露天路段的情況，需要在確保可安全行車後，便會陸續恢復露天路段鐵路及港鐵巴士服務。

【颱風海高斯】海高斯正逐漸遠離香港　天文台會在上午11時至下午1時內改發三號強風信號 【不斷更新】

暫時有4條綫可以提升服務，安排如下：
*荃灣綫
中環站 – 荃灣站    10 分鐘一班

*觀塘綫
黃埔站 – 調景嶺站    10 分鐘一班

*港島綫
堅尼地城站 – 柴灣站    10 分鐘一班

南港島綫
海怡半島站 - 利東站        15 分鐘一班

*將軍澳綫
寶琳站 - 北角站10 分鐘一班
康城站 - 調景嶺站    15 分鐘一班

東涌綫
香港站 - 九龍站    15 分鐘一班

迪士尼綫    準備中
機場快綫    準備中
東鐵綫    準備中

屯馬綫一期
啟德站 - 鑽石山站    15 分鐘一班

西鐵綫
紅磡站 - 荃灣西站    15 分鐘一班

輕鐵    準備中
港鐵巴士   準備中

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記者：伍瑋瑋

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