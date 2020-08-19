【颱風海高斯】港鐵有4條綫路提升服務至每10分鐘一班車
社會 08:38 2020/08/19
港鐵今日（19日）早上表示天文台已改發八號烈風或暴風信號，港鐵已增派職員檢查架空電纜、路軌及露天路段的情況，需要在確保可安全行車後，便會陸續恢復露天路段鐵路及港鐵巴士服務。
【颱風海高斯】海高斯正逐漸遠離香港 天文台會在上午11時至下午1時內改發三號強風信號 【不斷更新】
暫時有4條綫可以提升服務，安排如下：
*荃灣綫
中環站 – 荃灣站 10 分鐘一班
*觀塘綫
黃埔站 – 調景嶺站 10 分鐘一班
*港島綫
堅尼地城站 – 柴灣站 10 分鐘一班
南港島綫
海怡半島站 - 利東站 15 分鐘一班
*將軍澳綫
寶琳站 - 北角站10 分鐘一班
康城站 - 調景嶺站 15 分鐘一班
東涌綫
香港站 - 九龍站 15 分鐘一班
迪士尼綫 準備中
機場快綫 準備中
東鐵綫 準備中
屯馬綫一期
啟德站 - 鑽石山站 15 分鐘一班
西鐵綫
紅磡站 - 荃灣西站 15 分鐘一班
輕鐵 準備中
港鐵巴士 準備中
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記者：伍瑋瑋