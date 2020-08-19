【3號風球】港鐵及巴士已回復服務　渡輪下午12時起陸續復航【不斷更新】

▲ 港鐵在早上八時多表示，有4條綫路提升服務至每10分鐘一班車。 (資料圖片)

颱風海高斯正在遠離，現時三號強風信號正在生效，港鐵和九巴已陸續回復服務。

港鐵

港鐵在11時14分宣布，港鐵服務將會逐步加強至繁忙時段班次，以應付增加的乘客量。

港鐵服務安排如下：

荃灣綫

中環站- 荃灣站：2分鐘一班

觀塘綫

黃埔站- 調景嶺站：2分鐘一班

港島綫

堅尼地城站- 柴灣站：2分鐘一班

南港島綫

海怡半島站- 金鐘站：3.5分鐘一班

將軍澳綫

寶琳站- 北角站：3分鐘一班

康城站- 北角站：8分鐘一班

東涌綫

香港站-青衣站：4分鐘一班

香港站-東涌站：8分鐘一班

迪士尼綫

欣澳站- 迪士尼站：20分鐘一班

機場快綫

香港站- 博覽館站：15分鐘一班

東鐵綫

紅磡站- 上水站：3.5 分鐘一班

屯馬綫一期

啟德站- 烏溪沙站：3分鐘一班

西鐵綫

紅磡站- 屯門站：3分鐘一班

輕鐵：10至20分鐘一班

港鐵巴士：正常非繁忙時段班次

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巴士：

九巴及龍運巴士宣布，所有巴士路線於上午11時起恢復有限度服務。

新巴及城巴則在上午11時05分宣布，新巴城巴大部份路線將會在上午 11 時起陸續恢復服務，但部份路線 因路面情況仍然暫停服務或需要改道行駛。

暫停服務路線包括6, 6X, 9, 11, 12A, 14, 15, 41A, 43M, 63, 73, 76, 260, 971, 973。

新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈，路線2、23由11:30起維持有限度服務；路線37M、38、B2、B2P由11:30起陸續恢復正常班次。

渡輪：

天星小輪宣布，由於颱風威脅逐漸消除，來往中環至尖沙咀及來往灣仔至尖沙咀的渡輪服務將於下午12時30分起陸續回復正常。

新渡輪宣布，隨著熱帶氣旋海高斯逐漸遠離香港，新渡輪本地航線渡輪服務將於中午12時過後逐步恢復正常。

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記者：伍瑋瑋、陳梓蔚