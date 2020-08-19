【颱風海高斯】天文台在上午11時至下午1時內改發3號強風信號　間中有狂風大驟雨及雷暴

▲ 天文台指今日天氣預測吹強風至烈風程度南至東南風，初時高地間中吹暴風，下午風勢緩和。

天文台今日 (19日)早上8時表示，海高斯正逐漸遠離香港，本港風勢會逐步減弱，當本港不再普遍受到烈風影響時，天文台會在上午11時至下午1時內改發3號強風信號。初時本港西部地區的風力仍然會較大，市民需保持警惕。

【颱風海高斯】海高斯正逐漸遠離香港 天文台會在上午11時至下午1時內改發三號強風信號 【不斷更新】

天文台指海面有非常大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

另外受風暴潮影響，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。而在在過去一小時，沙洲、赤鱲角及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時72、62及59公里，最高陣風分別超過每小時99、91及79公里。

天文台指今日天氣預測吹強風至烈風程度南至東南風，初時高地間中吹暴風，下午風勢緩和。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。海面有非常大浪及湧浪。最高氣溫約28度展望明日間中有驟雨，稍後驟雨減少，隨後一兩日部分時間有陽光。

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記者：伍瑋瑋