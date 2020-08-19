【新冠肺炎】新增13間食肆曾有確診人士到訪　包括灣仔北海中心稻香、TKO Gateway肯德基

▲ 新增13間食肆曾有確診人士到訪，包括灣仔北海中心稻香、TKO Gateway肯德基。

本港疫情未止，昨日（18日）新增36宗確診個案。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有13間食肆曾有確診者到訪，包括灣仔北海中心稻香、葵芳新都會廣場芽莊、TKO Gateway肯德基等。

據衞生防護中心的更新，新增13間食肆曾有確診者到訪，名單如下：

香港（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

灣仔北海中心稻香 17/08/2020 #4557

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

深水埗榮吉工業大廈開花結果 17/08/2020 #4536

深水埗喜韻意樂餐廳 16/08/2020 #4498

深水埗北河街66號榮華茶餐廳 15/08/2020 #4458

九龍城福家大廈東門冰室 14/08/2020 #4550

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

荃灣愉景新城商場Chef's Stage Kitchen 18/08/2020 #4546

屯門欣田邨欣田街市唐記包點 17/08/2020 #4548

元朗嘉湖銀座 百份百餐廳 15/08/2020 #4561

屯門良景商場 金大班 14/08/2020 #4412

葵青新都會廣場芽莊 16/08/2020 #4338

大埔富善商場大快活 13/08/2020 #4438

屯門寶怡商場雲貴軒米線專門店 09/08/2020 #4496

西貢TKO Gateway肯德基家鄉雞 05/08/2020 #3749

衞生防護中心亦公布新增患者居住大廈名單，元朗區新增確診個案最多佔7宗，其次為屯門及沙田各5宗。黃大仙及九龍城區各有3宗，分別來自慈雲山及紅磡家維邨。新增確診大廈名單，即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣