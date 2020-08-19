【天后慶生】鄭秀文疫情下度過48歲生日 Sammi許願：望Lucky睡得安穩 娛樂 10:13 2020/08/19 分享： 熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 鄭秀文生日前透露快做新歌。（取自IG） 鄭秀文今日（8月19日）生日，Sammi相信暫時未有特別慶祝，Sammi在社交平台則許下心願，也透露正在籌備新歌。 鄭秀文今早在IG發布新相，為自己慶生，Sammi留言：「今天沒有打算什麼慶祝。就這樣，踏入人生第四十八個年頭，我們都是這樣長大的。謝謝你們的祝福和愛。🥰」 她又標註「#又一年」、「 #身體健康最重要」、「 #希望lucky能睡得安穩」 另，昨日Sammi又在IG透露，預備為新歌開工。她寫道：「算算手指，「我們都是這樣長大的」已經是一年前的作品。不能偷懶，是時候準備新歌了。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【愛心狗主】鄭秀文年邁愛犬健康每況愈下 Sammi感慨：可以做的都盡做了 11:49 2020/07/25 【愛心狗主】鄭秀文年邁愛犬健康每況愈下 Sammi感慨：可以做的都盡做了 【明星熱話】女星興起#womenempowerment挑戰 鄭秀文+黎姿+周勵淇展堅強美 13:38 2020/07/28 【明星熱話】女星興起#womenempowerment挑戰 鄭秀文+黎姿+周勵淇展堅強美 【創作行善】鄭秀文+何超蓮+G.E.M.創作滑板網上慈善拍賣 Sammi：回味昔日童年酒樓時光 12:56 2020/08/14 【創作行善】鄭秀文+何超蓮+G.E.M.創作滑板網上慈善拍賣 Sammi：回味昔日童年酒樓時光 鄭秀文 歌手 狗