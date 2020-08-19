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【天后慶生】鄭秀文疫情下度過48歲生日 Sammi許願：望Lucky睡得安穩

娛樂 10:13 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

鄭秀文生日前透露快做新歌。（取自IG）

鄭秀文今日（8月19日）生日，Sammi相信暫時未有特別慶祝，Sammi在社交平台則許下心願，也透露正在籌備新歌。

鄭秀文今早在IG發布新相，為自己慶生，Sammi留言：「今天沒有打算什麼慶祝。就這樣，踏入人生第四十八個年頭，我們都是這樣長大的。謝謝你們的祝福和愛。🥰」

她又標註「#又一年」、「 #身體健康最重要」、「 #希望lucky能睡得安穩」

另，昨日Sammi又在IG透露，預備為新歌開工。她寫道：「算算手指，「我們都是這樣長大的」已經是一年前的作品。不能偷懶，是時候準備新歌了。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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