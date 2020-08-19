【新冠肺炎】消息：本港今日新增約30宗確診個案　累計直迫4600宗個案

▲ 消息指本港今日新增約30宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日新增約30宗確診個案，屬連續17日錄得雙位數確診數字。本港昨日（18日）新增36宗確診個案，包括1宗輸入個案，及35宗為本地感染，當中有6宗源頭不明，同日亦有20宗初步確診。

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昨日新增35宗本地感染病例中，一人涉及葵涌貨櫃碼頭群組，而仁濟醫院外科病房有一名64歲男病人初步確診，詳情即看【下一頁】

根據衞生防護中心網頁，昨日新增最多新增個案為元朗區7宗其次為屯門及沙田各5宗。黃大仙及九龍城區各有3宗，分別來自慈雲山及紅磡家維邨。詳情即看【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙