  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (三) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【太空展覽】KAWS世界巡迴展覽登陸太空漫遊　KAWS：希望大家安坐家中感受作品

休閒 11:02 2020/08/19

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

KAWS《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展第五站登陸太空。（相片：官方提供）

國際知名藝術家KAWS又有新搞作！還記得躺在維港的37米巨型COMPANION公仔嗎？這趟《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展覽繼首爾、台北、香港及日本後，第五站已登陸太空！

（相片：官方提供）

這次登陸旅程已於8月17日香港時間早上10時開始，並已經結束。由準備升空、啟程至降落歷時約8小時，並特別以360度全景攝錄機捕捉，同時記錄COMPANION誕生20週年。

去片：

在《KAWS:HOLIDAY》太空站，穿上太空衣的COMPANION乘搭探空氣球以超高速攀升至最高點約41.5公里（即136,296呎）抵達平流層（Stratosphere）。

升至最高點後，COMPANION以無重狀態在太空漫遊，逗留約兩個多小時後從無人之境返回地球，完成這趟探索太空之旅。

（相片：官方提供）

KAWS時常為藝術作品發掘無限可能性，他表示：「今年有很多項目取消了，我希望創造一項大家可以安坐家中安全地感受和體會的作品。」

他繼續表示：「今年是我創造COMPANION 20週年，我覺得要在有限的環境當中做出特別的事情。過去的幾個月，我好像被抑壓著，投入創作這次《KAWS:HOLIDAY》太空站，確實給我一個釋放、逃離的機會。」

（相片：官方提供）

為慶祝這次太空之旅，《KAWS:HOLIDAY》與AllRightsReserved特別以登陸太空的COMPANION造型，推出共有3色的11.5吋《KAWS:HOLIDAY》太空站系列，包括金色版、銀色版及黑色版。

11.5吋《KAWS:HOLIDAY》太空站系列，包括金色版、銀色版及黑色版。（相片：網站提供）

《KAWS:HOLIDAY》太空站系列於8月18日香港時間上午10時起由DDT Store獨家限量發售，售完即止。

記者：陸明敏

相關文章

【本地花海】北角匯戶外3,000呎紫色花海　20米長夢幻紫藤隧道全方位打卡
15:54 2020/08/12
【本地花海】北角匯戶外3,000呎紫色花海　20米長夢幻紫藤隧道全方位打卡
【正能量】患ADHD日本藝術家樹葉雕刻展奇技　藉以提升專注力兼鼓勵同路人
12:56 2020/08/18
【正能量】患ADHD日本藝術家樹葉雕刻展奇技　藉以提升專注力兼鼓勵同路人
【藝術行善】首與殘疾藝術家藝術交流　本地插畫師：啟發自己更多靈感
07:01 2020/08/18
【藝術行善】首與殘疾藝術家藝術交流　本地插畫師：啟發自己更多靈感
展覽 文娛藝術

最高瀏覽

【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
10:47 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
10:33 2020/08/17
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　 6款沒有檢出基因致癌物
11:45 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　 6款沒有檢出基因致癌物