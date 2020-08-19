【太空展覽】KAWS世界巡迴展覽登陸太空漫遊　KAWS：希望大家安坐家中感受作品

▲ KAWS《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展第五站登陸太空。（相片：官方提供）

國際知名藝術家KAWS又有新搞作！還記得躺在維港的37米巨型COMPANION公仔嗎？這趟《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展覽繼首爾、台北、香港及日本後，第五站已登陸太空！

▲ （相片：官方提供）

這次登陸旅程已於8月17日香港時間早上10時開始，並已經結束。由準備升空、啟程至降落歷時約8小時，並特別以360度全景攝錄機捕捉，同時記錄COMPANION誕生20週年。

去片：

在《KAWS:HOLIDAY》太空站，穿上太空衣的COMPANION乘搭探空氣球以超高速攀升至最高點約41.5公里（即136,296呎）抵達平流層（Stratosphere）。

升至最高點後，COMPANION以無重狀態在太空漫遊，逗留約兩個多小時後從無人之境返回地球，完成這趟探索太空之旅。

▲ （相片：官方提供）

KAWS時常為藝術作品發掘無限可能性，他表示：「今年有很多項目取消了，我希望創造一項大家可以安坐家中安全地感受和體會的作品。」

他繼續表示：「今年是我創造COMPANION 20週年，我覺得要在有限的環境當中做出特別的事情。過去的幾個月，我好像被抑壓著，投入創作這次《KAWS:HOLIDAY》太空站，確實給我一個釋放、逃離的機會。」

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為慶祝這次太空之旅，《KAWS:HOLIDAY》與AllRightsReserved特別以登陸太空的COMPANION造型，推出共有3色的11.5吋《KAWS:HOLIDAY》太空站系列，包括金色版、銀色版及黑色版。

▲ 11.5吋《KAWS:HOLIDAY》太空站系列，包括金色版、銀色版及黑色版。（相片：網站提供）

《KAWS:HOLIDAY》太空站系列於8月18日香港時間上午10時起由DDT Store獨家限量發售，售完即止。

記者：陸明敏