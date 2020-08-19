【嫁女定賣女】未來外母逼付23萬禮金筵開80席　準女婿花光積蓄置業夢碎

▲ 未來外母要求付23萬禮金，並筵開80席，令準女婿花盡積蓄。

現代男女結婚除了買樓、擺酒等問題，還要面對來自家人的壓力。台灣一名男子近日計劃與女友準備結婚，然而未來外母卻要求88萬台幣（約23萬港元）禮金和300份喜餅，甚至要筵開80席，若不應要求就不嫁女，最後男子只得用工作5年的積蓄娶老婆。

有網民在facebook群組「爆怨公社」發帖稱，有一名準備結婚的朋友向他抱怨，未來外母要求結婚要300份喜餅、88萬台幣禮金，令網民大為不解，

女兒嫁給他好過就行，拿喜餅送給不相干的人，何不省起來買需要的家電？

外母威脅不嫁女

然而，外母仍不滿意，更要求擺酒要筵開80席，好讓她風光嫁女。在台灣一圍酒席約需2萬台幣（約5000港元），若要80席則需160萬台幣（約42萬港元），

拿來買房子不是更好？

網民建議友人不要理會外母，只需辦理結婚證明就好。惟外母卻堅持，更威脅若不跟從就不嫁女，最後友人只好拿著工作5年省吃儉用的錢拿去娶老婆。網民認為，現在這年代賺錢不易，拿來成家會更好，不應花太多錢在婚禮，他又指自己的太太當年嫁給他時，說把錢省著，以後可以每年出國旅遊。

傳統的觀念真的該改一改。對老婆要好，但錢真的要花在刀口上......

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責任編輯︰王明芳