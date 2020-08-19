【反黑路人甲】張振朗楊偲泳疑同居試婚　傳為女友搭路入古天樂旗下向影圈發展

▲ 張振朗楊偲泳疑同已共賦同居，望幫女友搭路簽約古天樂往電影圈發展。

TVB上位小生張振朗最近的新劇《反黑路人甲》收視理想，愛情方面亦非常甜蜜。振朗與ViuTV小花楊偲泳（Renci）拍拖1年多感情穩定，近日更被踢爆二人疑似同居試婚。

此外，有傳對女友愛護有加的張振朗，更想為其牽線簽約古天樂旗下向電影圈發展。

事業愛情兩得意的張振朗，去年初傳出與友台小花Renci的緋聞，直到一年前大方承認戀事，每次提到女友都忍不住一臉笑意。

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▲ Renci喜歡出海。（instagram圖片）

張振朗楊偲泳拍拖滑浪

一直與家人同住的張振朗，昨日（8月18號）被傳媒影到與女友從深井住所一同出發，在1號風球下出海滑水。

直到下午天文台改發3號風球後，張振朗、Renci與同行兩名友人為免危險，決定上岸用膳。

▲ 二人經常拍拖遊車河。（instagram圖片）

張振朗與女友感情穩定

過程中，張振朗對Renci照顧有加，上落船必定會當人肉扶手，滑完水後又一力女友拿起所有隨行物品，而Renci在男友旁亦非常小鳥依人。

有媒體追問二人是否已共賦同居，張振朗雖然否認並指以工作為重，但二人登上座駕後則直駛回男方位於深井的寓所。

雖然兩位在工作上並無接觸，但私下則非常合拍。見他們同樣喜歡水上運動，又會雙雙騎電單車拖兜風，戀愛1年多甜蜜依然，相信結婚是計劃內的事。

▲ 張振朗經常與張繼聰相約遊車河。（instagram圖片）

貼心暖男張振朗

簽約ViuTV旗下、入行五年的Renci雖然拍過不少劇集和曾經擔任主持，但星途未有突破。

有傳張振朗有意幫搭路，找來同樣喜歡玩電單車、經常相約遊車河的車友張繼聰幫忙。因為張繼聰最近成為古天樂旗下藝人，故振朗找張繼聰為Renci牽線簽約古老闆，向電影圈發展。

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