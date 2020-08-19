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【海高斯遠離】海高斯移入內陸並逐漸減弱　西環及將軍澳海濱早晨時間風平浪靜

社會 10:38 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

海高斯風勢減弱，早上時間的西環碼頭顯得風平浪靜。（梁偉榮攝）

海高斯襲港，天文台於今日（17日）早上9:45表示颱風海高斯正逐漸遠離香港，會在上午11時至中午期間內改發三號強風信號。更多即時風暴消息，即睇：【海高斯遠離】海高斯移入內陸並逐漸減弱　天文台會在上午11時至中午期間改發三號強風信號 【不斷更新】

香港天文台昨日（18日）下午2時20分發出三號強風信號，天文台指本港晚間風力進一步增強，昨晚10時40分改發今年首個八號烈風或暴風信號，在今日(19日)凌晨1時表示，海高斯已增強為颱風，在凌晨1時30分，再改發今年首個九號烈風或暴風風力增強信號，在早上7時40分，天文台改發八號東南烈風或暴風信號。

早上8時，有市民本打算到將軍澳海濱追風，結果風平浪靜，最後只好扮大風弄反雨傘，拍照自娛。

有市民到海邊追風，唯風勢經已減弱，只最後扮作大風自娛。（梁偉榮攝）

海高斯風勢減弱，早上時間的西環碼頭顯得風平浪靜，有市民到碼頭散步。

早上9時，西環碼頭風平浪靜，有一家人推著嬰兒車並帶同狗隻到場散步。（梁偉榮攝）

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記者：郭家穎

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