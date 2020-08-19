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【開心速遞】貴婦犬遭繁殖場遺棄滿身病痛　善心狗主趙希洛領養帶愛回家

娛樂 12:18 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

趙希洛領養毛孩。

昨晚（8月18日）趙希洛（Candice）在《愛‧回家之開心速遞》被大小姐狠罵，甚為可憐。現實中趙希洛也充滿愛心，昨天她在IG便分享自己家中的新成員—小型貴婦犬Mischa。

愛心爆棚趙希洛沒因Mischa周身病痛而放棄牠，反而再給牠一個被愛的機會，身體力行支持領養代替購買，趙希洛也在IG提及：「所有生命都應該珍惜。」

趙希洛成兩位毛孩之母。（取自趙希洛IG）

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家中添新成員

趙希洛在IG以英語發文宣布新成員的經歷，她寫道：「我在保護動物慈善協會領養了一隻小貴婦，牠從前的名字是Yuzi，現在我給牠新名字Mischa，我已經正式收養牠。牠被繁殖場的人遺棄，所以我永遠不知道牠幾歲和過去經歷甚麼。」

Mischa身體虛弱。（取自趙希洛IG）

可憐的Yuzi更是周身病痛：「我們知道的只是牠有心臟蠕蟲，這令牠經常咳嗽。牠的牙齒狀況非常不好，全部的腳也需要做手術。牠甚至不知道怎去玩耍，不過最近已經學會如何享受骨頭。」

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狗狗是香港的家人

自小隨家人移民在澳洲生活的趙希洛，為追演藝夢獨自回流香港，而小狗Chloe便成了她在香港最親密的家人。

Chloe曾伴趙希洛開工。（取自趙希洛IG）

早前趙希洛接受TOPick訪問時表示，每次深夜工作回家難免覺得孤單，幸好有Chloe的陪伴：「牠永遠都在家興奮地等我工作回來，令我感到很快樂。」

可愛的Chloe更客串《金宵大廈》，趙希洛表示有時侯工作忙碌難免忽略Chloe，所以一有機會便帶牠一同拍攝，爭取時間相處。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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