【LV手袋】Louis Vuitton 5款經典復古手袋　Monogram行李箱包+梳妝袋+水桶包$11,600起【附香港官方價】

▲ Louis Vuitton 5款經典復古手袋，Monogram水桶包最平$11,600起。

Louis Vuitton深受很多女士歡迎，LV手袋除了設計多樣，質地亦十分耐用，品牌着重手袋每一個細節，其中Louis Vuitton Petite Malle小箱子手袋一直人氣高企。今日為大家介紹5款LV經典小箱子手袋及水桶包。

1. Petite Malle $45,500

▲ M44199 PETITE MALLE 18.5cm 官方價HK$45,500（圖片來源：LV官網）

Louis Vuitton Petite Malle手袋外形像行李箱，靈感來自LV的行李箱，是現任LV創作總監Nicolas Ghesquière於2013年接任後，第一場天橋Show的手袋作品。

Petite Malle價錢普遍約HK$4.5萬至$5萬，有些限定款價錢高達HK$25萬。

▲ M52108 PETITE MALLE 20cm 官方價HK$48,500（圖片來源：LV官網）

▲ M52108PETITE MALLE袋裡。（圖片來源：LV官網）

Petite Malle手袋長度大約18cm至20cm，容量可放下電話、銀包及化妝品，尚算實用。用家可以當作clutch或側揹袋用，可彈性地配搭不同場合需要！

2. Trunk Clutch $29,400

▲ M43596 Trunk Clutch 20cm 官方價HK$29,400（圖片來源：LV官網）

如果大家覺得Petite Malle價錢比較貴，可考慮同樣以品牌行李箱作零感的Trunk Clutch作入門版手袋，它設計較軟身，比Petite Malle更輕盈及容量寬敞，定價只是Petite的6折左右，大約HK$2.9萬至HK$3.4萬不等。

▲ M55047 TRUNK CLUTCH 20cm 官方價HK$32,500（圖片來源：LV官網）

▲ M55047 TRUNK CLUTCH袋裡。（圖片來源：LV官網）

3. VANITY PM $21,200

▲ M45165 VANITY PM 19cm 官方價HK$ 21,200（圖片來源：LV官網）

LV創作總監Nicolas Ghesquière於2020年春夏系列推出了Vanity PM，向路易威登的旅行傳統致敬。其中手袋款採用Monogram和Monogram Reverse帆布或選用黑色Monogram壓花小羊皮製作，將Nice梳妝袋變成型格手袋。Vanity PM價錢由HK$21,200至HK$24,800不等。

4. MINI DAUPHINE $ 24,700

這款LV Mini Dauphine手袋於2019春夏系列登場，以Monogram和Monogram Reverse皮革製成，兩種經典色調互相襯托，大大加強時代感。

手袋尺寸20x15x9cm(長度 x 高度 x 闊度)，有兩個內隔層，配備可拆式及可調節長度皮革肩帶。

5. PETIT NOÉ水桶袋 $11,600

PETIT NOÉ水桶袋簡直是LV的長春經典款，這款水桶袋是為攜帶香檳而設計，容量會較一般手袋大。手袋以Monogram帆布製造，其後手袋更推出不同色調的皮革飾邊，最受歡迎的有玫瑰粉紅色。

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