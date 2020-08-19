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【疫境求存】河國榮跟愛犬先後患癌欠巨債80萬　失業半年終有工開解燃眉急

娛樂 11:28 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

河國榮捱過半年無工開終於有收入。

受新冠肺炎疫情影響，香港演藝界自年初起幾近完全停工。從澳洲來港發展33年的河國榮，已半年無工開無收入。不幸地，他早於3年前發現患癌，而今年，他收養多年的老犬亦患上骨癌，河國榮為應付龐大醫藥費，致欠債逾80萬。

與愛犬先後患癌 醫藥費用昂貴

2017年，河國榮患上基底細胞癌，其後又因心律不正，先後做了2次手術。其後，他收養多年的老犬今年亦患上骨癌，但他仍不離不棄照料愛犬，同時也要為自己的病情藥費而奔波。

河國榮於2017年發現患癌。（Facebook圖片）

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可惜近半年受疫情影響，河國榮與不少藝人一樣接近零工作，在生活拮据的情況下，他申請了政府的抗疫基金，以解燃眉之急。

他曾向傳媒坦言，因復工無期致情緒低落，平日盡量減省開支，只用特價貨品。幸好在困難時得到圈外朋友幫助，暫時應付生活支出。

捱了半年的低潮無工開，河國榮最近獲邀擔任產品代言人，並已簽約，有傳酬勞達7位數字。他亦分享近況指每天都陪患癌的狗狗看風景，陪他走過最後一年。

河國榮與愛犬渡過最後的時光。（Facebook圖片）

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河國榮亦抱著樂觀積極心態面對逆境，計劃開設個人YouTube頻道，嘗試開源，增加演出機會和收入，雖然現時仍在籌備階段，但他有信心可捱過困境，希望在明天。

河國榮昨日亮相簽約廣告代言人記者會。（東星圖片）

堅持留港追夢

現年54歲的河國榮來自澳洲昆士蘭，在大學時機緣巧合下愛上香港的粵語流行曲文化。後來他決心隻身來港追演藝夢，學會一口流利廣東話。

加入TVB多年，他演過不少外國人角色，卻始終未能擔當主角。最終2008年離開TVB，之後陸續演出舞台劇，接拍廣告。

河國榮熱愛香港，堅持留港追夢。（Facebook圖片）

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期間他又隨周潤發到荷里活，教授對方英語。16年，他在毛記電視《十大勁歌金曲分獎典禮》演唱二創歌曲《亞視永恆》，更是人氣急升。

在香港居住了超過30年，視自己為「香港仔」的河國榮，見証過演藝圈的風光年代，亦有經歷黯淡的時刻，但他對演藝夢依然不心死，希望有日推出音樂作品，真正擁有屬於自己的藝術工作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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