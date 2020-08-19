【外賣優惠】KFC桶餐外賣自取全日65折　4人套餐人均$44

▲ KFC桶餐外賣自取全日65折。

抗疫加禁堂食令期間，不少人都會留在家中吃飯。除了個個化身廚神，也有不少人選擇買外賣，不少食肆也推出外賣優惠吸引顧客。KFC近日推出8月限定優惠，只要上網落單並到店內自取，一個桶餐只需要65折！

由即日起到8月31日，只要到KFC官網，以好味速遞預約後自取，全桶A餐即享65折！全桶A餐65折後價只需要$175.5，如果4個人食，人均只需要約$44。

全桶A餐有8件雞，可選家鄉雞或香辣脆雞，另外亦包2款飯、巴辣雞翼及香烤蜂蜜雞翼等等，4個人食也一定夠飽。

全桶A餐：

巴辣雞翼 x 5

馬鈴薯茸 x 4

格格脆薯塊(大) x 1

家鄉雞 x 8 或 香辣脆雞 x 8

家鄉雞皇飯 x 2 或 辣汁蘑菇香飯 x 2

香烤蜂蜜雞翼 x 4

另外，現時惠顧KFC好味速遞預約自取，不論叫哪一個餐也可以享有全日85折優惠。買滿$250，亦可以用優惠碼「HD-C141」減$30。官網現時更支援提早預約落單，可以下午預約定晚餐，夠鐘才落街取餐。

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責任編輯：陳珈希