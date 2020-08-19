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【雪中送炭】林子博拍真人騷為癌妻賺藥費 感謝古天樂馬浚偉相助：古生叫我不用擔心診金

娛樂 12:53 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

林子博感謝古天樂和馬浚偉雪中送炭。

林子博最近為香港開電視真人騷《大叔要變身》拍攝，出現「三高」的林子博現正落力健身及調節飲食，努力為家庭和健康拼搏。近日子博太太董燕君（Shirley）病情反覆，他不忘感激古天樂、馬浚偉等圈中好友相助，大讚古仔和馬仔有情有義。

去年發現患上「平滑肌肉瘤（腹腔）」的Shirley日前突然感到劇痛入院，需要服用含有較強嗎啡成份的止痛藥。

【抗癌鬥士】林子博太太病情告急打嗎啡針止痛　Shirley發文報平安：知道醫生已經盡咗力

林子博太太董燕君病情反覆。（取自FB）

為了賺取太太的醫藥費，林子博努力接Job養家，他最近接拍了香港開電視真人騷《大叔要變身》，紀錄減肥過程，據悉此工作是由Shirley找相熟導演傾談而成的結果。

出現「三高」的他坦言自己過往未有好好控制飲食，「如今我要獨力養家，加上幕前工作，以致不可不顧外表，現時會跑步、健身及節食，暫時減了5磅。」

【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家

林子博現正努力減肥。（取自FB）

獲古仔馬仔義助

曾經體重只有140磅的林子博是太太口中的靚仔，「不過自從成家立室後便開始放肆，試過最高紀錄為165磅，飲食方面毫無節制，可以薯片加雪糕一同進食，也愛吃梅菜扣肉以及海南雞連雞皮吃。」

自從太太發現患癌後，林子博一直努力工作賺取醫藥費，並獲圈中好友古天樂及馬浚偉等出手相助。

林子博需要獨力賺錢養家。（取自FB）

他大讚古天樂和馬浚偉有情有義，「這次太太入院後，古生一直有致電慰問，他很有心，除了介紹主診醫生給我們外，也著我們不用擔心診金的問題，為我減少了很多壓力。」

他又參演馬浚偉出品的舞台劇《男人40 CEO》：「馬浚偉承諾不論是開電影或舞台劇也會預我。」

馬浚偉邀林子博參演舞台劇《男人40 CEO》。（取自FB）

好友們齊齊出手相助，就如為林子博一家注入了一支強心針，讓他安心拼搏，並陪伴妻子一同抗病！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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