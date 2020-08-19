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【潮品速報】IKEA聯乘泰國時裝品牌Greyhound推家品　9.9元起即掃超值入門產品

休閒 12:05 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

IKEA首次與泰國時裝品牌Greyhound推出家居系列。（圖片由IKEA提供）

潮流興crossover，近年就連家居品牌IKEA亦不時與時裝品牌合作，早前IKEA就夥拍Off-White推出家品引發瘋搶，今次合作對象則輪到大家經常去泰國都會見到的時裝品牌Greyhound，IKEA這一次和Greyhound的合作產品非常多元化，最低入門價的收納袋只需$9.9，大家沒有不買的理由。

非常香港地的金屬屏風$699，LED燈$199.9、衣帽架$299。（圖片由IKEA提供）

多用途LED燈（$199.9）設計上好像香港街市所見的吊燈一樣，掛在衣帽架（$299）上一樣用得。（圖片由IKEA提供）

大家去泰國曼谷旅遊，一定會見到有一間名為Greyhound創立於1980年的時裝品牌，專門店遍布曼谷，幾乎在當地每個這商場都可以找到，大家就算沒見到，都應該在香港品嚐過Greyhound cafe內最著名的炸雞翼吧。

這一次IKEA首次找來Greyhound推出一個名為SAMMANKOPPLA限定家居系列，靈感來自回收、再利用及創意改造，並以多功能和可負擔的價格為出發點，每一件家品都希望能合乎現在細小的家居環境而設。

如像巨型tee的椅套（$249.9），非常有趣。（圖片由IKEA提供）

靠背咕𠱸（$299.9）配合用塑料水機造成的地毯（$99.9）。（圖片由IKEA提供）

整個SAMMANKOPPLA系列合共20件產品，包括外形像大tee的椅套，泰式三角形靠墊，看起來就像一個舊塑膠瓶的多用途LED燈、屏風、衣帽架、回收材質平織地氈等。

將IKEA著名藍色的FRAKTA購物袋改頭換面變成收納袋（上/$9.9、下/$19.9）。（圖片由IKEA提供）。

此外，亦提供了、水杯、碗、手提電腦盒，及Greyhound再一次改造了IKEA著名的FRAKTA購物袋等，當中不少設計亦帶有濃厚的香港地感覺，例如鐵閘屏風和多用途LED燈，大家看落熟口熟面，非常有親切感，值得入貨營造自己個人的家居風格。

記者：何偉雄

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